Ana Modoran, cunoscut influencer, condamnată la 1 an 3 luni şi 10 zile de închisoare cu suspendare / Decizia nu este definitivă / Este acuzată că a condus deși avea permisul suspendat și ar fi consumat Alprazolam

Ana Morodan, cunoscut influencer, a fost condamnată, joi, la 1 an 3 luni şi 10 zile de închisoare cu suspendare. Decizia Judecătoriei Sectorului 1 nu este definitivă.

Morodan, supranumită „contesa internetului”, a fost trimisă în judecată pentru refuz de prelevare a probelor biologice, conducere sub influența substanțelor psihoactive (Alprazolam) și conducere cu permisul suspendat.

Ana Morodan a fost pusă sub control judiciar de procurori în 29 martie, după ce a fost audiată de oamenii legii. Ea a fost reținută în martie după ce a produs un accident, după ce nu a oprit la semnalele polițiștilor, și i-a fost reținut permisul. În cursul serii a fost oprită din nou în trafic și în plus, în urma testării, s-a constatat că aceasta consumase atât alcool cât și substanțe psihoactive, susțin procurorii.

Minuta instanței: „În baza art. 337 C.pen., cu aplicarea art. 396 alin. (10) C.proc.pen., condamnă pe inculpata Morodan Ana-Maria (….., cetăţean român, fără obliga?ii militare, necăsătorită, studii superioare, fără antecedente penale, administrator al societă?ii Morodan Service S.R.L.) la pedeapsa închisorii de 10 luni pentru săvârşirea infracţiunii de refuz sau sustragere de la prelevarea de mostre biologice (faptă din 28.03.2023). II. În baza art. 335 alin. (2) C.pen., cu aplicarea art. 396 alin. (10) C.proc.pen., condamnă pe acelaşi inculpată MORODAN ANA-MARIA la pedeapsa închisorii de 6 luni pentru săvârşirea infracţiunii de conducere a unui vehicul fără permis de conducere (faptă din 28.03.2023). III. În baza art. 336 alin. (2) C.pen., cu aplicarea art. 396 alin. (10) C.proc.pen., condamnă pe acelaşi inculpată MORODAN ANA-MARIA la pedeapsa închisorii de 10 luni pentru săvârşirea infracţiunii de conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe (faptă din 28.03.2023). În baza art. 39 alin. (1) lit. b) rap. la art. 38 alin. (1) şi (2) C.pen., contopeşte pedepsele anterior aplicate pentru infracţiuni concurente şi aplică pedeapsa de 10 luni închisoare, pe care o sporeşte cu 5 luni şi 10 zile (1/3 din 16 luni), în final aplicând inculpatei pedeapsa principală rezultantă de 1 an 3 luni şi 10 zile închisoare. În baza art. 91 alin. (1) C.pen., dispune suspendarea sub supraveghere a pedepsei aplicate, pe durata unui termen de supraveghere de 2 ani, stabilit conform disp. art. 92 alin. (1) C.pen. În baza art. 93 alin. (1) C.pen., obligă pe inculpata MORODAN ANA-MARIA ca pe durata termenului de supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Ilfov, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă, dacă este cazul; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În baza art. 94 alin. (1) C.proc.pen., datele indicate la punctele c)-e) vor fi comunicate Serviciului de Probaţiune Ilfov. În baza art. 93 alin. (2) lit. b) C.pen., impune condamnatei următoarea obligaţie: să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de către Serviciul de Probaţiune Ilfov sau organizat în colaborare cu alte instituţii din comunitate, corespunzător naturii infracţiunilor comise. În baza art. 93 alin. (3) C.pen., pe parcursul termenului de supraveghere de 2 ani, inculpata va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii, în cadrul Primăriei Oraşului Voluntari sau în cadrul societăţii GREEN CITY VOLUNTARI SA, pe o perioadă de 60 de zile lucrătoare, afară de cazul în care, din cauza stării de sănătate, nu poate presta această muncă. În baza art. 91 alin. (4) teza a II-a C.pen., atrage atenţia inculpatei asupra dispoziţiilor art. 96 C.pen., respectiv posibilitatea revocării suspendării executării pedepsei sub supraveghere dacă pe parcursul termenului de supraveghere, cu rea-credinţă, nu respectă măsurile de supraveghere, nu îndeplineşte obligaţiile stabilite în sarcina sa ori comite o nouă infracţiune. În baza art. 72 alin. (1) C.pen., constată că inculpata a fost reţinută în cauză de la data de 29.03.2023, ora 04:20 la data de 30.03.2023, ora 04:20. În baza art. 399 alin. (1) şi (4) C.proc.pen., revocă măsura preventivă a controlului judiciar luată faţă de inculpata Morodan Ana-Maria prin ordonanţa Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti, prezenta hotărâre fiind executorie cu privire la măsurile preventive. În baza art. 274 alin. (1) C.proc.pen. obligă pe inculpată la plata sumei de 4.500 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat (din care suma de 3.800 lei aferentă urmăririi penale). Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicarea hotărârii. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia inculpatei şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei astăzi, 19.10.2023.”