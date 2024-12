Ana Bogdan, victorie categorică în calificările WTA Brisbane

Ana Bogdan a trecut fără nicio emoție de Arina Rodionova și a obținut vineri prezența în ultimul tur al calificărilor turneului WTA 500 de la Brisbane.

Ocupantă a locului 114 în clasamentul mondial și cap de serie șase în calificări, Ana și-a respectat statutul de favorită și a trecut clar, scor 6-1, 6-2, de Rodionova.

Partida a fost la discreția româncei și a durat doar 65 de minute.

În total, Ana Bogdan a reușit cinci breakuri, iar de la lansare a avut o constanță foarte bună: nu a cedat vreun game de serviciu.

Pentru un loc pe tabloul principal, Ana se va duela cu Emiliana Arango (Columbia – locul 169 WTA).

A nice start to the 2025 season for Ana Bogdan as she easily get the qualifying r1 victory in Brisbane. Ana Bogdan defeated Arina Rodionova 6-1, 6-2.

Ana will face winner between Emiliana Arango and Heather Watson in the qualifying final. pic.twitter.com/G9R8L4FBaQ

— Romanian Tennis (@WTARomania) December 27, 2024