Episcopia Hușilor și Federația Română de Fotbal se unesc pentru a promova…

Minge de fotbal în iarbă.
Minge de fotbal / Sursa foto: Adrian Ilincescu / G4Media.ro

Episcopia Hușilor și Federația Română de Fotbal se unesc pentru a promova fotbalul din mediul rural

17 Aug

Episcopia Hușilor și Federația Română de Fotbal (FRF) au demarat o colaborare prin care fotbalul să fie promovat în comunitățile rurale din județul Vaslui, potrivit frf.ro.

O primă activitate care este menită să promoveze sportul în mediul rural a avut loc în cadrul Taberei „Copilărie și Credință” din localitatea Banca (Vaslui). Adrian Racoviță, vicepreședintele Asociației Județene de Fotbal Vaslui și referent zonal FRF, și fotbalistul Vali Hagiu i-au implicat pe copii în diferite jocuri cu mingea, iar cei mai activi au fost premiați cu câte o minge.

Peste 60 de fete și băieți cu vârste între 6 și 15 ani au participat la acțiunea FRF, bucurându-se de mișcare și fotbal.

„Jocurile sunt organizate în așa fel încât copiii să simtă cu adevărat că formează o echipă. Consider că au petrecut timp de calitate și au descoperit ce înseamnă fotbalul, care nu reprezintă doar un joc, ci inițiativă, fair-play și socializare. Mulțumim Episcopiei Hușilor pentru implicarea în astfel de parteneriate”, a spus Adrian Racoviță, referent zonal FRF.

Asemenea activități vor mai fi organizate în alte două comunități rurale vasluiene.

