Anca Todoni a reușit prima victorie românească din noul sezon al WTA

Anca Todoni a intrat cu dreptul în noul sezon din WTA, jucătoarea clasată pe locul 118 în ierarhia mondială trecând categoric de Mirjam Bjorklund în primul tur al calificărilor turneului de la Brisbane.

Todoni a dictat ritmul, a avut în serviciu o armă foarte importantă și s-a impus clar, scor 6-1, 6-2.

Partida a durat doar 69 de minute, iar Anca nu i-a oferit adversarei vreo șansă de break.

Sportiva din România este acum la o singură victorie distanță de prezența pe tabloul principal al competiției de categorie WTA 500.

Pentru Todoni urmează meciul cu Anna Karolina Schmiedlova, locul 110 mondial și cap de serie cinci în calificările de la Brisbane.

Victoria de vineri este prima a unei jucătoare din România într-un meci oficial contând pentru sezonul 2025 al circuitului WTA.

First win of the 2025 WTA season for the Romanians goes to Anca Todoni!

She plays an amazing match in her Brisbane qualifying R1 match, hitting 7 aces to 0 double faults on her way to victory. Anca Todoni defeated Mirjam Bjorklund 6-1, 6-2. pic.twitter.com/WhMZONSO3Z

— Romanian Tennis (@WTARomania) December 27, 2024