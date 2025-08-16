Un alergător de 97 de ani doboară recordul european Parkrun cu al 250-lea eveniment

Grace Chambers, în vârstă de 97 de ani, a devenit cea mai în vârstă Parkrunner din Europa care a atins pragul de 250 de alergări.

Gracera tocmai a terminat cursa de 5 km din Parcul Ormeau din sudul Belfastului.

Grace a avut un stent montat în urmă cu patru săptămâni, dar acest lucru nu a împiedicat-o să ia parte la cursa de sâmbătă.

A început să alerge abia la vârsta de 88 de ani și a spus că nu intenționează să se oprească prea curând.

Pentru mulți oameni, cu atât mai puțin pentru o persoană în vârstă de 88 de ani care se recuperează după o intervenție chirurgicală gravă și invazivă, alergatul nu se află în fruntea listei de lucruri de făcut.

Dar călătoria lui Grace la Parkrun a început atunci când un membru al echipei sale de reabilitare, care făcea voluntariat la Ormeau Parkrun, i-a sugerat că i-ar putea plăcea să participe.

Cu un pic de încurajare din partea uneia dintre fiicele sale, Grace a mers să facă primul ei Parkrun în 2016 și a spus că a devenit subiect de discuție la eveniment.

„Toată lumea tot spunea: ‘Această femeie de 80 de ani a venit crezând că poate face un parkrun.’ Ei bine, cu siguranță le-am arătat, ” a spus ea, râzând.

Grace a devenit o obișnuită a evenimentului comunitar și a doborât numeroase recorduri pentru alergătorii din categoria ei de vârstă în primul ei an.

„Pur și simplu îmi place, toți oamenii pe care îi întâlnești, este pur și simplu minunat – oameni din toată Irlanda de Nord vin și se amestecă la Parkrun și nu ai fi avut oameni din toate comunitățile care să se amestece astfel atunci când am crescut,” a spus ea.

Fosta profesoară, care a mărturisit că iubește drumețiile montane și golful, a spus că nici măcar suspendarea Parkruns în 2020 din cauza pandemiei Covid nu a încetinit-o.

„Am coborât și am făcut-o oricum,” a spus ea.

Grace și-a înregistrat toți timpii și și-a pus fiica să le trimită pe toate la Parkrun după aceea.

„Am făcut probabil mult mai mult de 250 de Parkruns, dar cele din timpul Covidului nu se pun la socoteală,” a adăugat ea.

Nici măcar un picior rupt, suferit în timp ce mergea pe jos în timpul pandemiei, nu a oprit-o, ea revenind direct la Parkruns după ce s-a recuperat.

În prezent, ea este asistată pe traseu de cele două prietene ale sale, Cathy și Sue.

„Nu aș fi aici fără ele, mă duc la alergare în fiecare săptămână și merg cu mine.”

O ‘legendă locală’ încurajată de olimpici

Grace are acum o bancă numită după ea pe linia de sosire cu o placă pe care scrie „Grace’s Bench, Park runner extraordinaire”.

Într-o săptămână obișnuită, o veți găsi pe Grace stând pe ea după alergare și pozând pentru fotografii cu fanii ei.

O mulțime de oameni au venit să o viziteze pe Grace de-a lungul anilor, inclusiv olimpica Dame Kelly Holmes, care a alergat alături de ea.

„Kelly a vrut să vorbească în timp ce parcurgeam traseul, așa că a trebuit să spun, haide Kelly, mă reții.”

Pregătirile lui Grace pentru cea de-a 250-a cursă au avut un obstacol când i s-a montat un stent în urmă cu patru săptămâni, dar a lipsit doar o săptămână în timpul recuperării.

„I-am spus chirurgului că am de gând să-i testez munca, am o valvă nouă, de ce nu aș folosi-o,” a spus ea.

Deirdre McConvey, unul dintre directorii de curse voluntari de la Ormeau Parkrun, a spus că Grace a „devenit o legendă locală”.

„Am avut vizitatori care au venit special pentru a o cunoaște, nimeni nu zâmbește mai larg decât Grace.

„Căldura și amabilitatea ei au îndrăgit-o pe toți obișnuiții care adoră să o încurajeze la linia de sosire, mai ales de ziua ei.

„Curajul și determinarea ei sunt cu siguranță o sursă de inspirație și, uneori, de umilință.”

Deputatul de Sud din Belfast, Claire Hanna, este, de asemenea, un Parkrunner regulat și o va încuraja pe Grace.

„Felicitări inimitabilei Grace,” a spus ea.

„Ce inspirație este ea pentru atât de mulți.”

Cu toate acestea, Grace nu’înțelege cu adevărat agitația legată de recordul ei de la Parkrun.

„Și ce dacă!” a spus ea.

„Mulți oameni fac lucruri mult mai remarcabile decât aceasta, dar dacă îi inspiră pe unii oameni să înceapă să alerge, atunci este minunat.

„Sper doar să obțin un timp bun sâmbătă, cu toată lumea uitându-se la mine.”