Știri fără Bullshit Ep. 58: Litoral blocat, record la 400m garduri și…

Delia Dascălu, Știri fără bullshit

Știri fără Bullshit Ep. 58: Litoral blocat, record la 400m garduri și tineri conectați 6h/zi

ENTR16 Aug 0 comentarii

Bine ai revenit la Știri fără Bullshit 58, ediția în care litoralul devine un furnicar, tinerii rămân lipiți de ecrane, iar o româncă doboară un record vechi de 20 de ani

Aglomerație maximă la mare: Peste 200.000 de turiști sunt așteptați pe litoral în minivacanța de Sfânta Maria. Grad de ocupare peste 95% și evenimente de Ziua Marinei cu parade, concerte și artificii

Ce îi macină pe tineri: De la costul vieții și schimbările climatice, la anxietate și presiunea performanței – povești reale, direct de la studenți

Vacanță de vară online: Adolescenți români care petrec și 12 ore pe zi pe rețele sociale. Psihologii avertizează: risc crescut de anxietate, lipsă de somn și presiune constantă de a fi „perfecți”

Internet gratuit în UE: 90.000 de locații publice cu Wi-Fi, inclusiv în România. Muzee, parcuri și piețe – toate pe harta interactivă WiFi4EU

Ștefania Uță face istorie: Medalie de aur la 400 m garduri la Europenele U20 și un record doborât după 20 de ani

Politică în fierbere: George Simion cere guvernare cu Călin Georgescu premier și îndeamnă PSD să „se întoarcă la popor”. Între timp, în partid cresc tensiunile înainte de congres

Vacanțe și bugete: Peste jumătate dintre români nu își permit o săptămână de concediu. Ce spun tinerii despre costurile și planurile lor de călătorie

Prezintă: Delia Dascălu

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

