Știri fără Bullshit Ep. 58: Litoral blocat, record la 400m garduri și tineri conectați 6h/zi

Bine ai revenit la Știri fără Bullshit 58, ediția în care litoralul devine un furnicar, tinerii rămân lipiți de ecrane, iar o româncă doboară un record vechi de 20 de ani

Aglomerație maximă la mare: Peste 200.000 de turiști sunt așteptați pe litoral în minivacanța de Sfânta Maria. Grad de ocupare peste 95% și evenimente de Ziua Marinei cu parade, concerte și artificii

Ce îi macină pe tineri: De la costul vieții și schimbările climatice, la anxietate și presiunea performanței – povești reale, direct de la studenți

Vacanță de vară online: Adolescenți români care petrec și 12 ore pe zi pe rețele sociale. Psihologii avertizează: risc crescut de anxietate, lipsă de somn și presiune constantă de a fi „perfecți”

Internet gratuit în UE: 90.000 de locații publice cu Wi-Fi, inclusiv în România. Muzee, parcuri și piețe – toate pe harta interactivă WiFi4EU

Ștefania Uță face istorie: Medalie de aur la 400 m garduri la Europenele U20 și un record doborât după 20 de ani

Politică în fierbere: George Simion cere guvernare cu Călin Georgescu premier și îndeamnă PSD să „se întoarcă la popor”. Între timp, în partid cresc tensiunile înainte de congres

Vacanțe și bugete: Peste jumătate dintre români nu își permit o săptămână de concediu. Ce spun tinerii despre costurile și planurile lor de călătorie

Prezintă: Delia Dascălu