Amplă operațiune a poliției în fața sediului CIA, este căutat un bărbat înarmat

O amplă operațiune de poliție este în desfășurare miercuri, 19 martie, în apropierea sediului CIA din Statele Unite. Mai multe media americane, printre care Washington Post și Fox News, semnalează prezența unor echipe SWAT, o unitate de poliție de elită, în apropierea sediului CIA, potrivit BFM TV.

Potrivit Departamentului de Poliție al comitatului Fairfax și imaginilor care circulă pe rețelele de socializare, la fața locului este prezentă o unitate de geniști, deși nu se precizează dacă a fost găsită o bombă.

„Dolley Madison Boulevard este închis în ambele sensuri între Georgetown Pk și Savile Ln în McLean din cauza unei baricade în fața birourilor CIA. Divizia noastră de operațiuni speciale este la fața locului pentru a acorda asistență. Vă rugăm să urmați instrucțiunile poliției”, a scris poliția într-un mesaj publicat pe X.

Traffic Alert: Dolley Madison Blvd is shut down in both directions between Georgetown Pk and Savile Ln in McLean for a barricade incident at @CIA HQ. Our Special Operations Division is on scene assisting. Please follow police direction. pic.twitter.com/inNeXP7yqi

— Fairfax County Police (@FairfaxCountyPD) March 19, 2025