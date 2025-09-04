Amendă de 150 de milioane de euro pentru Shein: De ce este brandul din nou sancționat?

Așa cum a fost anunțat deja în iulie, retailerul online Shein este vizat din nou de o sancțiune. De această dată, amenda vine din partea CNIL (Comisia Națională pentru Informatică și Libertăți) din Franța. Motivul: compania nu a respectat regulile privind utilizarea tracers (cookies), situație pentru care a fost sancționat și gigantul american Google, conform Fashion United.

Încă din 2019, CNIL a lansat un plan de acțiune prin publicarea unor linii directoare și recomandări privind utilizarea cookie-urilor, pentru a obliga profesioniștii să se conformeze. Cookies-urile sunt fișiere care stochează informații despre utilizatori și navigare: pot fi esențiale (de exemplu pentru gestionarea coșului de cumpărături), pot reține preferințele pentru a îmbunătăți experiența utilizatorului sau pot urmări activitatea pe diferite site-uri pentru a afișa reclame personalizate.

Shein, prin compania Infinite Styles Services Co. Limited, subsidiara sa irlandeză, a primit o amendă de 150 de milioane de euro pentru nerespectarea regulilor privind cookie-urile instalate pe dispozitivele utilizatorilor care vizitează site-ul shein.com. Informația a fost confirmată într-un comunicat CNIL publicat pe 3 septembrie.

„Valoarea acestei amenzi reflectă faptul că societatea a încălcat mai multe obligații: a plasat anumiți tracers fără consimțământul utilizatorilor, nu a respectat opțiunile acestora și nu i-a informat corect”, precizează CNIL. Totuși, instituția a notat că Shein și-a modificat site-ul pe parcursul procedurii, motiv pentru care nu a mai fost necesară emiterea unor injoncțiuni suplimentare.

CNIL a ținut cont și de „natura masivă” a tratamentului de date: în medie, 12 milioane de persoane din Franța accesează lunar site-ul shein.com.

Concret, sunt patru puncte principale unde Shein nu a respectat legislația franceză (articolul 82 din Legea privind Informatica și Libertățile):

lipsa colectării consimțământului înainte de plasarea cookie-urilor,

două bannere de informare incomplete,

un nivel secundar de informare insuficient,

mecanisme deficitare pentru refuzul sau retragerea consimțământului.

Nu este prima sancțiune primită de Shein în ultimele luni. În august 2025, subsidiara Infinite Styles Services Co. Ltd a fost amendată de autoritățile italiene cu 1 milion de euro pentru practici de greenwashing. Iar în iulie, marca de ultra fast fashion a fost amendată cu 40 de milioane de euro de către DGCCRF (Direcția Generală pentru Concurență, Consum și Reprimarea Fraudelor) din Franța, pentru practici comerciale înșelătoare împotriva consumatorilor.