Ambasada SUA la București, avertisment pentru români pe ton amenințător: ”Dacă vreți să intrați ilegal în America, nici să nu vă gândiți la asta”

Ambasada SUA la București a postat duminică pe facebook o serie de avertismente pentru români într-un limbaj neobișnuit de dur. ”Dacă vreți să intrați ilegal în America, nici să nu vă gândiți la asta” sau ”Dacă încercați să intrați ilegal, veți fi prinși, veți fi expulzați și nu vă veți mai întoarce niciodată” sunt câteva din mesajele atribuite lui Kristi Noem, secretarul american pentru Securitate Internă și postate în limba română.

Postarea Ambasadei SUA vine la doar o zi după ce reprezentanța diplomatică a reluat într-o postare pe X criticile vicepremierului JD Vance la adresa României.

Cele două postări consecutive al Ambasadei SUA urmează relatărilor din presa română privind discuțiile de la Washington despre eventuala amânare a ridicării vizelor pentru români.

Administrația Trump discută o posibilă amânare a programului visa-waiver în cazul României, au declarat pentru G4Media.ro multiple surse diplomatice. Nu este clar dacă discuția are legătură cu politica generală a noii administrații privind migrația sau cu anularea alegerilor prezidențiale din România.

Comentariile internauților români la postarea Ambasadei SUA au fost extrem de acide. Iată câteva exemple:

Bine de stiut. Interesant sa considerati followerii ambasadei ca potentiali certati cu legea. Poate va uitati umpic si in executivul american, par mici probleme acolo, tot cu legea.

Nu murim de dorul lui Trumpilă, stați liniștiți!

Rusia a sunat, vrea maimuta oranj inapoi la circ

Pfff … rămâneți la voi acolo cu Trump al vostru. Voiam sa vizitez SUA, ca îmi permit, dar ma las păgubașa. Poate cand nu o sa mai fiți mana în mana cu dictaturile lumii. Sper ca va reveniți. SUA de acum nu e SUA pe care vreau sa o vizitez.

Vă transformați cu o viteză alarmantă într-o caricatură grotescă a fostei Uniuni Sovietice — o Uniune Sovietică cu steagul american arborat deasupra, dar cu aceleași reflexe autoritare, aceleași metode de intimidare și aceeași sete de control absolut.

Politica americană a devenit un spectacol rușinos de aroganță imperialistă, în care diplomația e un decor fals, iar adevărata miză e impunerea prin forță, frică și pedeapsă. Oricine îndrăznește să nu se alinieze este imediat demonizat, sancționat, amenințat, izolat. Nu mai guvernați prin principii, ci prin teroare economică și propagandă agresivă. Ați făcut din „democrație” o armă, iar din „libertate” o glumă sinistră.

Rușinea nu mai e suficient cuvânt pentru ce a ajuns politica externă americană. Este o mașinărie cinică de sugrumat voința națiunilor și de fabricat obediență. S-a ajuns la punctul în care vorbiți despre „valori occidentale”, dar acționați ca niște torționari globali cu zâmbet diplomatic pe buze.

Ipocrizia este maximă: condamnați dictaturile, dar aplicați aceleași practici; predicați pacea, dar întrețineți conflictele; vorbiți de drepturi, dar le călcați în picioare ori de câte ori nu servesc intereselor voastre.

Vă jucați de-a Dumnezeul politicii mondiale, dar semănați haos, frică și dispreț. Nu mai sunteți un far al libertății, ci un bastion al dominației perfide. E grotesc. E periculos. E de neacceptat.

Nu sunt sigur ca mai vrea careva sa intre in USA. Avertizmentele asteia parca ar veni din Coreea de Nord. Problema e ca poate vreau sa fac o croaziera, in America de Sud, de exemplu. Unele sunt cu imbarcare in Miami. Cine naiba mai risca sa dea banii aiurea?