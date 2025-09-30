Ambasada SUA în România: Guvernul nu a îndeplinit standardele minime în mai multe domenii cheie / Autoritățile nu au identificat în mod proactiv victimele traficului în rândul populațiilor vulnerabile / Traficul pe scară largă de copii, în special traficul sexual, a persistat

Ambasada SUA în România susține în cel mai raport al său că Guvernul României nu îndeplinește standardele minime ce privesc eliminarea traficului de persoane, chiar dacă face eforturi în acest sens.

„Guvernul României nu îndeplinește pe deplin standardele minime pentru eliminarea traficului de persoane, dar depune eforturi semnificative în acest sens. Guvernul a demonstrat, în general, eforturi tot mai mari în comparație cu perioada de raportare anterioară; prin urmare, România a rămas în Nivelul 2.

Aceste eforturi au inclus identificarea unui număr semnificativ mai mare de victime ale traficului de persoane și adoptarea unei noi strategii naționale de acțiune pe patru ani și a unui PNA pentru combaterea traficului de persoane.

Guvernul a adoptat modificări la codul penal, care au înăsprit pedepsele pentru infracțiunile de trafic de persoane și au exclus posibilitatea aplicării suspendării pedepselor. De asemenea, guvernul a adoptat modificări care extind accesul victimelor la asistență juridică gratuită și despăgubiri financiare, eliminând termenul limită de 60 de zile în care victimele trebuiau să depună plângeri penale împotriva traficanților lor, ca o condiție prealabilă pentru aceste drepturi.

În plus, Agenția Națională pentru Gestionarea Activelor Confiscate (ANABI) a alocat fonduri din fondul său național de active confiscate provenite din infracțiuni unui ONG pentru a oferi asistență juridică, îngrijire medicală și consiliere, printre alte servicii, victimelor traficului de persoane cu dizabilități”, se menționează în raport.

Reprezentanții ambasadei SUA menționează că există în continuare probleme grave în domenii cheie. Cele mai mari vizează abaterile și chiar complicitatea angajaților guvernamentali ce vizează traficul de persoane.

„Cu toate acestea, guvernul nu a îndeplinit standardele minime în mai multe domenii cheie. Presupunerile legate de complicitate, abateri și lipsă de onestitate ale angajaților guvernamentali în legătură cu infracțiunile de trafic, în special cele care implică exploatarea copiilor, a persoanelor în vârstă și a persoanelor cu dizabilități care locuiesc în cămine administrate de stat sau centre de tratament rezidențial, au rămas o preocupare.

Autoritățile nu au verificat indicatorii de trafic și nici nu au identificat în mod proactiv victimele în rândul populațiilor vulnerabile, cum ar fi romii, lucrătorii migranți sau copiii din instituțiile administrate de stat.

Traficul pe scară largă de copii, în special traficul sexual, a persistat, copiii reprezentând aproape jumătate din totalul victimelor identificate timp de șase din ultimii șapte ani. NRM nu a inclus proceduri pentru referirea și asistența victimelor adulte străine ale traficului fără rezidență legală în UE.

În cele din urmă, ca și în anii precedenți, guvernul nu a oferit suficiente fonduri pentru protecția victimelor, lăsând majoritatea victimelor fără servicii adecvate și expuse riscului de revictimizare”, se detaliază în raport.

Recomandări

Ambasada SUA vine cu o serie de recomandări pentru autoritățile române care să eficientizeze lupta împotriva traficului de persoane:

-Investigarea tuturor acuzațiilor de complicitate oficială, abatere și lipsă de onestitate în traficul de persoane și tragerea la răspundere penală a funcționarilor complici, inclusiv a autorităților locale din domeniul aplicării legii și al serviciilor sociale, prin urmărire penală și condamnare;

-Identificarea proactivă a victimelor traficului de persoane prin verificarea indicatorilor de trafic în rândul populațiilor vulnerabile, inclusiv romii, solicitanții de azil, lucrătorii migranți, persoanele cu dizabilități și persoanele în vârstă care locuiesc în centre rezidențiale de tratament guvernamentale, precum și copiii care locuiesc în instituții administrate de stat sau sub supravegherea serviciilor de protecție a copilului, și trimiterea tuturor victimelor către serviciile de protecție;

-Consolidarea eforturilor de monitorizare și prevenire a traficului sexual cu copii, în special în instituțiile administrate de stat, și de aplicare a legilor privind munca copiilor, în special în zonele rurale și unde serviciile de asistență socială nu au personal și capacitate suficientă pentru a aborda încălcările;

-Extinderea NRM pentru a include oficial proceduri de trimitere și asistență a victimelor străine fără rezidență legală în UE;

-Asigurarea faptului că toate victimele identificate primesc asistență prin creșterea finanțării, integrării, coordonării, calității și disponibilității serviciilor de protecție, inclusiv asistență medicală, consiliere, locuințe pe termen lung și adăposturi pe termen scurt, în special pentru victimele traficului de copii;

-Stabilirea unui mecanism financiar durabil pentru finanțarea protecției victimelor și a serviciilor pentru a sprijini și extinde serviciile integrate pentru victime, adăposturile și alte forme personalizate de asistență și protecție a victimelor. Dezvoltați un mecanism pentru urmărirea și raportarea cu exactitate a sumei fondurilor alocate dedicate activităților antitrafic, cum ar fi campaniile de conștientizare, serviciile integrate pentru victime, adăposturi și alte forme de asistență și protecție;

-Intensificarea eforturilor de investigare și urmărire penală a infracțiunilor de trafic și solicitarea de pedepse adecvate pentru traficanții condamnați, care ar trebui să implice pedepse semnificative cu închisoarea;

-Creșterea personalului, a formării și a resurselor din cadrul Direcției de Investigare a Criminalității Organizate și Terorismului (DIICOT) și al Departamentului pentru Combaterea Criminalității Organizate (DCCO) pentru a investiga și urmări penal în mod eficient cazurile de trafic;

-Asigurarea că victimele traficului nu sunt încarcerate, amendate sau penalizate în mod necorespunzător exclusiv pentru acte ilegale comise ca urmare directă a faptului că au fost victime ale traficului;

-Aplicarea constantă a unor reglementări stricte și a supravegherii companiilor de recrutare a forței de muncă, inclusiv prin aplicarea legii care interzice taxele de recrutare plătite de lucrători și tragerea la răspundere penală a agențiilor de recrutare pentru practicile care contribuie la trafic;

-Asigurarea de consiliere juridică competentă pentru victimele care asistă la urmărirea penală”, se arată în raportul ambasadei SUA în România.