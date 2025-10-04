G4Media.ro
Amanda Anisimova după victorie cu Aryna Sabalenka din semifinalele Wimbledon 2025
Sursa foto: Captură video

Amanda Anisimova, lecție de tenis în mai puțin de o oră în semifinale la Beijing cu Coco Gauff / Va disputa finala cu învingătoarea dintre Pegula și Noskova

Sportz4 Oct • 112 vizualizări 0 comentarii

Jucătoarea americană de tenis Amanda Anisimova (locul 4 WTA) i-a oferit o lecție de tenis compatriotei sale Coco Gauff (locul 3 WTA) în semifinalele turneului China Open.

Finalista de la Wimbledon și US Open a trecut de Gauff după doar 59 de minute, cu un usturător 6-1, 6-2, într-un duel în care campioana en-tire de la Beijing a câștigat doar trei game-uri.

Coco Gauff spera să profite de eliminările lui Aryna Sabalenka și Iga Swiatek din competiție pentru a-și păstra titlul la Beijing, dar Amanda Anisimova nu i-a oferit o șansă. Ultimele două confruntări ale celor două au fost împărțite: Gauff a câștigat pe zgură în 2021 și a pierdut decisiv la Wimbledon în 2022.

După această victorie, Anisimova reușește să ajungă în a doua finală de competiție majoră la rând (US Open și China Open). Acolo o va înfrunta pe câștigătoarea dintre Jessica Pegula și Linda Noskova.

