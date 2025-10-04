Primarul Băluţă anunță un nou pasaj pietonal subteran între staţiile de metrou Piaţa Unirii 1 şi Piaţa Unirii 2

Primăria Sectorului 4 îşi asumă realizarea noului pasaj pietonal subteran care să facă legătura între staţiile de metrou Piaţa Unirii 1 şi Piaţa Unirii 2, precum şi lucrarea de interconectare a liniei de tramvai între Piaţa Sfântul Gheorghe şi Piaţa Unirii, a anunţat, sâmbătă, primarul Daniel Băluţă, transmite Agerpres.

„Piaţa Unirii trebuie să se transforme într-un nod intermodal de transport care să conecteze transportul public de suprafaţă cu cel subteran, mai exact tramvaiul cu metroul, aşa cum am arătat că se poate la Eroii Revoluţiei. Aşa cum probabil ştiţi deja, PUZ-ul necesar conectării liniei de tramvai între Piaţa Unirii şi Piaţa Sfântul Gheorghe nu a trecut de Consiliul General şi va fi refăcut, pentru că, în varianta actuală, PUZ-ul nu reglementează complet transportul public din Piaţa Unirii. (…) Nici eu, personal, nu eram de acord cu acest PUZ pentru că, spre exemplu, nu lua în calcul necesitatea construirii unui nou pasaj pietonal subteran care să facă legătura între staţiile de metrou Piaţa Unirii 1 şi Piaţa Unirii 2, în condiţiile în care se ştie că actualul tunel face faţă cu greu transbordării călătorilor de la o staţie la alta”, a declarat Daniel Băluţă, în conferinţă de presă.

Primarul a adăugat că Sectorul 4 va face studiul de fezabilitate şi lucrările pentru acest pasaj, dar şi pentru interconectarea liniei de tramvai între Piaţa Sfântul Gheorghe şi Piaţa Unirii.

„Acesta este foarte important pentru noul PUZ al zonei care, odată ce va fi aprobat de Consiliul General, va fi punct de plecare pentru proiectul tehnic, pe care tot noi, cei de la Sectorul 4, îl vom face. Practic, pe lângă refacerea planşeului Unirii, Sectorul 4 şi asumă atât realizarea noului pasaj pietonal subteran pentru metrou, însemnând studiile fezabilitate, proiect tehnic şi execuţie efectivă a lucrării, dar şi interconectarea liniei de tramvai între Piaţa Sfântul Gheorghe şi Piaţa Unirii, constând în realizarea proiectului tehnic şi execuţia propriu zisă”, a menţionat Băluţă.

De asemenea, el a arătat că odată ce aceste investiţii vor fi finalizate, „tramvaiul şi metroul vor fi conectate după modelul care deja funcţionează la Eroii Revoluţiei: prin scări, lifturi şi escalatoare, astfel încât oamenii care ajung cu tramvaiul în Piaţa Unirii să poată ajunge la metrou în subteran către refugiul staţiei de tramvai şi invers”.

„Poate părea dificil, însă este clar că o astfel de facilitate va încuraja utilizarea transportului public, va creşte gradul de siguranţă al călătorilor în Piaţa Unirii şi, nu în ultimul rând, va scurta timpii de deplasare dintr-o parte într-alta a oraşului”, a mai argumentat primarul Daniel Băluţă.