Doi morţi şi mai mulţi răniţi într-un incident armat la Nisa / Cauza ar fi traficul de droguri
Două persoane au fost împuşcate mortal şi alte cinci au fost rănite, între care unele grav, într-un incident armat produs vineri seara în oraşul de coastă Nisa, în sudul Franţei, au declarat sâmbătă oficiali, relatează dpa, citată de Agerpres.
O operaţiune a poliţiei pentru căutarea autorilor atacului era în desfăşurare.
O anchetă a fost deschisă cu privire la suspiciunea de crimă cu premeditare comisă de o bandă organizată, au declarat autorităţile franceze, transmite Agerpres.
Primarul oraşului Nisa, Christian Estrosi, a declarat că atacul armat de vineri seara are legătură traficul de droguri şi că în atac au fost folosite arme automate.
El a cerut o creştere a prezenţei poliţiei în cartierul în care a avut loc incidentul.
Forţe de ordine au fost mobilizate după incident pentru a asigura securitatea la faţa locului, o zonă problematică cunoscută pentru infracţiuni violente, a declarat prefectura.
Potrivit presei franceze, suspecţii sunt în continuare căutaţi de poliţie.
