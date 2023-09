Alin Petrache: Federaţiile irlandeză şi sud-africană au bugete mai mari decât primeşte sportul românesc / Despre Campionatul Mondial de Rugby: ”Este greu ceea ce se întâmplă, am nimerit şi într-o grupă extrem de grea”

Preşedintele Federaţiei Române de Rugby, Alin Petrache, a afirmat, joi, că federaţiile naţionale din Irlanda şi Africa de Sud, primele două adversare ale României la Cupa Mondială din Franţa, au bugete mai mari decât fondurile alocate de guvern pentru întreg sportul românesc, transmite Agerpres.

„Din punctul meu de vedere, ca fost jucător, este o bucurie să joci cu echipe dintre primele cinci din lume, că Scoţia e locul cinci acum. Dar a fost şi destul de greu, pentru că iată cu Africa de Sud jucăm o dată la 30 de ani, ultima oară am jucat în ’95. Noi nu ştim cum joacă Africa de Sud şi nici nivelul la care joacă Africa de Sud. Campionatul nostru nu l-am avut niciodată calibrat, confruntările pe care le avem cu Uruguay, cu Namibia sau Tonga… noi avem campionatul nostru regulat, care ştim foarte bine cum este, unde ne desfăşurăm activitatea. Noi uităm lucrurile astea, confruntările cu echipele de prim rang, din primele cinci, sunt extrem de dificile”, a declarat Petrache.

El a răspuns totodată criticilor după înfrângerile severe suferite în meciurile cu Irlanda şi Africa de Sud care sunt de părere că România mai bine nu s-ar fi prezentat: „Doamne fereşte de aceste gânduri funebre şi negre, nici nu vreau să mă gândesc. Un copil în clipa în care îmbrăţişează orice disciplină sportivă, gândul lui cel mare este să participe la competiţia supremă. Pentru noi, competiţia supremă este Cupa Mondială. Felicit echipa naţională şi băieţii că s-au calificat acolo. Este greu ceea ce se întâmplă am nimerit şi într-o grupă extrem de grea”.

Preşedintele FRR spune că naţionala României are nevoie an de an de meciuri cu adversare puternice precum cele întâlnite la Cupa Mondială pentru a progresa.

„Nevoia noastră este de a avea meciuri puternice, aşa cum le avem acum, în fiecare an. Durerea cea mare a noastră, a echipelor din al doilea sau al treilea nivel, este că nu putem juca de fiecare dată cu echipe mari. Echipele mari tratează lucrurile astea ca pe un bonus financiar. Franţa spre exemplu, din ultimele discuţii pe care le-am avut cu preşedintele federaţiei, dintr-un meci pe care îl joacă pe Stade de France înseamnă 25 de milioane (de euro) profit, pentru un meci. Federaţia Română de Rugby rămâne cu datorii după un meci internaţional, aşa cum a fost cazul acum după meciul cu Statele Unite. Dar nu asta este comparaţia noastră. Spre exemplu, mi-aş fi dorit mai mulţi români pe stadioane la Bordeaux. Cred că la meciul cu Irlanda am avut vreo 200-300 de spectatori, iar cu Africa de Sud un maxim de 350. Nu este ceea ce îmi doresc. Chile a avut, spre exemplu, undeva la 15.000 de spectatori la ultima confruntare pe care au avut-o”, a comentat Petrache.

Acesta consideră că România nu se poate compara cu Africa de Sud în rugby, afirmând că „stejarii” nu s-au făcut de râs în primele două partide. Petrache s-a arătat, de asemenea, încrezător că România va fi prezentă şi la Cupa Mondială din 2027.

„Nu putem să ne comparăm cu Africa de Sud. Africa de Sud respiră rugby, face parte din PIB-ul ţării rugby-ul, ca să nu mai vorbim de Irlanda, la fel. E o bucurie că ne confruntăm cu astfel de ţări şi că România a reuşit, cu problemele pe care le avem, să se califice acolo şi ar trebui sprijiniţi sufleteşte în primul rând, nu mai vorbesc financiar, pentru a fi acolo. Gândiţi-vă la pregătirile pe care le-am avut noi şi alte echipe naţionale, câţi sportivi din România fac rugby şi câţi în Irlanda. Lucrurile astea contează şi când ai o întâlnire România – Irlanda lucrurile astea se văd. Eu cred că nu ne-am făcut de râs. Cine spune că ne-am făcut de râs nu se pricepe din punct de vedere rugbystic. Uitaţi-vă la Namibia, a avut un scor catastrofal cu Franţa (0-96), şi mai, mai să bată Uruguay-ul, care a fost aproape să bată Franţa. Pentru noi sunt nişte paşi înainte şi e important că suntem acolo. Suntem unul dintre sporturile de echipă ale României care ne calificăm de fiecare dată la Cupa Mondială şi vă spun că şi în 2027 echipa naţională de rugby va fi la Mondial”, a mai spus preşedintele FRR.

Petrache consideră că şi Tonga, cel de-al patrulea adversar de la Cupa Mondială se află la un nivel mai ridicat decât România, având în componenţă jucători valoroşi care activează în campionatele din Franţa şi Anglia.

Naţionala de rugby a României va întâlni echipa Scoţiei, sâmbătă, 30 septembrie, de la ora 22:00, pe Stade Pierre-Mauroy din Lille, în cel de-al treilea său meci de la Cupa Mondială de rugby din Franţa.

În primele două partide de la Cupa Mondială, România a pierdut cu 8-82 în faţa liderului mondial Irlanda şi cu 0-76 în faţa campioanei mondiale Africa de Sud.