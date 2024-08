„Alien: Romulus” pune capăt domniei de trei săptămâni a „Deadpool & Wolverine” în box office cu un debut de 41,5 milioane de dolari

„Alien: Romulus” a debutat în box office-ul naţional cu încasări de 41,5 milioane de dolari, marcând al doilea cel mai mare start din lunga franciză „Alien”. Aceste vânzări de bilete au fost suficiente pentru ca cel mai nou capitol din saga SF horror a Disney şi 20th Century să pună capăt domniei de trei săptămâni a filmului „Deadpool & Wolverine”, care tocmai a depăşit „Joker” ca fiind filmul cu rating R cu cele mai mari încasări din istorie, cu 1,14 miliarde de dolari, potrivit Variety, transmite News.ro.

Aceste realizări încununează seria de filme Disney cu cele mai mari încasări din vară, care a început cu „Kingdom of the Planet of the Apes” (filmul cu cele mai mari încasări din mai, cu 397 de milioane de dolari) şi a continuat cu „Inside Out 2” (filmul cu cele mai profitabile încasări din iunie, cu 1,597 miliarde de dolari) şi „Deadpool & Wolverine” (filmul cu cele mai mari încasări din iulie, cu 1,14 miliarde de dolari).

Studioul a devenit la începutul acestei luni primul din 2024 care a depăşit 3 miliarde de dolari în vânzări de bilete la nivel mondial şi ar trebui să continue să acumuleze venituri cu „Moana 2” (27 noiembrie) şi „Mufasa: The Lion King” (20 decembrie) până la sfârşitul anului. Este o schimbare încurajatoare după ce anul 2023 al Disney a fost alcătuit din dezamăgiri comerciale, precum „The Marvels”, „Indiana Jones and the Dial of Destiny”, remake-ul „The Haunted Mansion” şi animaţia „Wish”.

„Alien: Romulus” a strâns 66,7 milioane de dolari la box office-ul internaţional pentru un start global de 108,2 milioane de dolari. Filmul clasificat R a fost bine primit de critici şi de public, ceea ce este de bun augur pentru rularea sa în cinematografe.

Fede Alvarez („Don’t Breathe”) a regizat cel de-al şaptelea episod din franciza care a debutat în 1979 cu „Alien” al lui Ridley Scott. A costat 80 de milioane de dolari şi urmăreşte un grup de tineri colonişti intergalactici (printre care Cailee Spaeny, David Jonsson, Archie Renaux şi Isabela Merced) care se confruntă cu o formă de viaţă terifiantă în timp ce jefuiesc o staţie spaţială degradată.

Deşi a fost o cursă strânsă, „Deadpool & Wolverine” a devansat drama romantică „It Ends With Us” de la Sony pentru a ajunge pe locul al doilea. Aventura supereroilor Marvel, cu Ryan Reynolds şi Hugh Jackman în rolurile principale, a adăugat 29 de milioane de dolari în al patrulea weekend, o scădere de 46% faţă de weekendul trecut. Până în prezent, filmul a generat încasări uriaşe de 545,8 milioane de dolari în America de Nord şi de 596,8 milioane de dolari la nivel internaţional.

„It Ends With Us” a înregistrat, de asemenea, un alt weekend important, cu 24 de milioane de dolari din 3.739 de săli de cinema în al doilea său weekend, în scădere cu 52% faţă de debutul său de 50 de milioane de dolari. Adaptarea cărţii lui Colleen Hoover, cu Blake Lively şi Justin Baldoni (care este şi regizor), se apropie de pragul de 100 de milioane de dolari pe piaţa internă, cu 97,7 milioane de dolari până în prezent. La nivel mondial, „It Ends With Us” a obţinut o sumă de 180 de milioane de dolari după numai 10 zile de la lansare. Sony Pictures şi Wayfarer Studios al lui Baldoni au cofinanţat filmul cu 25 de milioane de dolari.

„Twisters” de la Universal a ajuns pe locul al patrulea cu încasări de 9,8 milioane de dolari din 3.483 de locaţii, în al cincilea weekend în cinematografe. De remarcat, filmul este, de asemenea, disponibil în acest weekend pentru închiriere pe video-on-demand premium, care nu pare să reducă vânzările de bilete. „Twisters”, cu Daisy Edgar-Jones, Glen Powell şi Anthony Ramos în rolul urmăritorilor de furtuni din centrul Oklahomei, a generat o sumă impresionantă de 238,4 milioane de dolari în America de Nord şi 333,4 milioane de dolari în întreaga lume.

O reeditare cu ocazia celei de-a 15-a aniversări a filmului „Coraline”, îndrăgitul film fantasy de animaţie stop-motion realizat de Laika, a completat top 5 cu 8,9 milioane de dolari din 1.535 de săli. Filmul a încasat aproximativ 11,3 milioane de dolari de la revenirea sa în cinematografe, joi.