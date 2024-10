„Joker: Folie a Deux”, pe primul loc în box-office-ul nord-american

„Joker: Folie a Deux”, cu Joaquin Phoenix şi Lady Gaga în rolurile principale, a ajuns pe primul loc în box-office-ul nord-american în weekend-ul care tocmai s-a încheiat, devansând „The Wild Robot”, potrivit estimărilor publicate duminică de compania de specialitate Exhibitor Relations, informează AFP preluată de Agerpres.

Noul film despre Joker, duşmanul de moarte al lui Batman, se află la intersecţia dintre musical şi universul benzilor desenate, fiind regizat, din nou, de Todd Phillips.

Pelicula produsă de Warner Bros a încasat 40 de milioane de dolari în primul său weekend de proiecţii în Canada şi Statele Unite, conform Exhibitor Relations.

El devansează „The Wild Robot”, o frescă SF realizată de studioul de animaţie DreamWorks, care a obţinut încasări de 18,7 milioane de dolari de vineri până duminică.

În acest lungmetraj de animaţie, robotul Roz – a cărui voce în limba engleză este asigurată de actriţa premiată cu Oscar Lupita Nyong’o – ajunge pe o insulă rămasă nelocuită după trecerea unui taifun. Pentru a supravieţui, ea se împrieteneşte cu animalele din pădure.

Ajuns pe locul al treilea, filmul „Beetlejuice Beetlejuice”, regizat de Tim Burton şi care descrie aventurile unor fantome, continuă să încânte publicul nord-american după debutul său excepţional, obţinând 10,3 milioane dolari în cel de-al cincilea weekend de proiecţii.

În această comedie macabră, Michael Keaton interpretează din nou, la vârsta de 73 de ani, personajul unui „bio-exorcist” devenit fantomă, sinistru şi poznaş, care încearcă să revină în lumea celor vii.

Top 5 este completat de „Transformers One”, de la Paramount, cu încasări de 5,3 milioane de dolari, urmat de lungmetrajul horror „Speak No Evil”, de la Universal, un remake american al filmului danezo-olandez omonim, cu 2,8 milioane de dolari.

Topul 10 al box-office-ului nord-american este completat de următoarele producţii cinematografice, potrivit Boxofficemojo.com:

6. „Sam and Colby: The Legends of the Paranormal” (1,7 milioane de dolari)

7. „White Bird” (1,53 milioane de dolari)

8. „Deadpool & Wolverine” (1,52 milioane de dolari)

9. „The Substance” (1,3 milioane de dolari)

10. „Megalopolis” (1 milion de dolari).