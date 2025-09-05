Alexandru Bâlcu, condamnat la un an de închisoare cu suspendare pentru că a lipit simboluri ale Mişcării Legionare pe uşile unei sinagogi. Sentința nu e definitivă

Alexandru Bâlcu, un bucureștean trimis în judecată în luna martie 2025 de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti pentru că a lipit simboluri fasciste ale Mişcării Legionare pe uşile unei sinagogi din Capitală, a fost condamnat vineri la un an de închisoare cu suspendare, potrivit portalului instanțelor.

Sentința pronunțată de Judecătoria Sectorului 1 nu este definitivă și poate fi atacată cu apel.

Judecătorii l-au găsit vinovat de săvârșirea a două infracțiuni: confecţionarea, vânzarea, răspândirea, precum şi deţinerea în vederea răspândirii de simboluri fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, plus utilizareaa în public a simbolurilor fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe.

Instanța l-a obligat pe inculpat ca, pe durata termenului de supraveghere, să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de către serviciul de probațiune sau organizat în colaborare cu instituții din comunitate.

Procurorii l-au acuzat pe Bâlcu că în august 2024 a confecţionat abţibilduri ce conţineau portretul liderului, semnul grafic şi sloganuri ale organizaţiei de extremă dreaptă Mişcarea Legionară şi, ulterior, la data de 29.08.2024, a utilizat public aceste simboluri fasciste, prin lipirea pe uşile de acces ale unui sinagogii din municipiul Bucureşti.

Bărbatul a fost prins în flagrant de un echipaj de jandarmi din cadrul Brigăzii Speciale de intervenţie a Jandarmeriei, a transmis Parchetul.