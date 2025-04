Alex Marquez, câștigătorul Marelui Premiu al Spaniei la MotoGP / Fratele său, Marc, a căzut. Quartararo a ocupat locul doi

Alex Marquez (BK8 Gresini) a câștigat, duminică, Marele Premiu al Spaniei de MotoGP cu timpul de 40’56.374. Este primul GP din cariera spaniolului.

În spatele său a venit câștigătorul pole position-ului Fabio Quartararo (Yamaha), care a făcut o cursă de admirat (+1.561). Podiumul a fost completat de Francesco Bagnaia (Ducati), la 2.217 secunde diferență.

Marc Marquez (Ducati), fratele câștigătorului de la Jerez, a căzut devreme în cursă și a terminat doar pe locul 12, la peste 20 de secunde distanță de câștigătorul zilei.

Quartararo a terminat pe doi, fiind depășit de Alex după primele 11 tururi, dar rezultatul de la acest Mare Premiu îl readuce pe francez în rândul numelor mari. Este primul podium prins de Fabio din octombrie 2023 (GP-ul Indoneziei)

Sprintul a fost câștigat de Marc Marquez, sâmbătă.

Cu această victorie, Alex îl depășește pe fratele său în clasamentul general, preluând conducerea cu 140 de puncte, în timp ce Marc are 139, iar Bagnaia 120.

ALEX MARQUEZ, YOU ARE A #MotoGP GRAND PRIX WINNER! 🏆 #SpanishGP 🇪🇸 pic.twitter.com/2u6hy6Jz9e

It’s good to be @alexmarquez73 right now! 🤩#SpanishGP 🇪🇸 pic.twitter.com/jhveDvilhT

