Alex Marquez câștigă duelul cu Quartararo și obține pole position-ul în Marele Premiu al Cataloniei

Alex Marquez (Gresini) s-a impus sâmbătă în calificările Marelui Premiu al Cataloniei pentru a obține un pole position care îi confirmă forma bună din acest weekend, oprind cronometrul la 1′ 37” 536.

Pe locul doi, în spatele pilotului de la Gresini, a venit Fabio Quartararo (Yamaha) la o diferență de +0.267 secunde, în timp ce podiumul a fost completat de fratele poleman-ului, Marc Marquez (Ducati, +0.409).

„E ceva cu adevărat special și era important să fiu în pole pentru că am avut ritm tot weekendul”, a spus cel care semnează primul său pole position de la Argentina 2023. „Primul meu tur rapid nu a fost rău, dar știam că dacă reușesc să pun totul cap la cap, puteam îmbunătăți. Sunt mulțumit că am reușit, dar acum vine ceea ce contează, punctele de câștigat.”

Pe circuitul însorit de la Barcelona, doar Fabio Quartararo, obligat să treacă prin Q1 înainte de a concura pentru pole, a reușit să se apropie. Cu Yamaha sa, francezul a încheiat în 1’37’’803. „E o senzație extraordinară să revin pe prima linie, să mă bucur împingând motocicleta la maximum”, a recunoscut campionul mondial din 2021. „Știm că avem un ritm de cursă puțin mai slab decât cei doi frați Márquez, dar vom încerca să facem tot posibilul, începând prin a lua un start bun.”

Marc Márquez va completa prima linie cu 1’37’’945. Liderul incontestabil al Campionatului ar fi putut chiar să spere la pole în ultima sa tentativă, având câteva sutimi avans la finalul primului sector, dar a ratat frânarea la virajul 5 și a pierdut orice șansă de a-și îmbunătăți timpul. „A fi pe prima linie era obiectivul, pentru că știam că Alex avea ceva mai mult potențial”, a recunoscut fratele mai mare Márquez. „Dar încrederea e tot mai mare, chiar dacă aici suferim mai mult decât pe alte circuite.”

Franco Morbidelli (Ducati VR46) și Pedro Acosta (KTM) completează top 5, în timp ce Johann Zarco (Honda LCR) a obținut un interesant loc 7 cu timpul de 1’38’’155.

O altă confirmare a venit sâmbătă dimineață: weekendul lui Francesco Bagnaia se transformă din ce în ce mai mult într-un coșmar și ar putea continua până duminică. Depășit pe tot parcursul celor cincisprezece minute ale sesiunii, nu a reușit mai mult decât al 11-lea timp, ceea ce înseamnă locul 21 pe grilă, cu un rezultat (1’38’’530) cu o jumătate de secundă mai lent decât al oricărei alte Ducati, private sau oficiale, aflate pe pistă.

Jorge Martin, la rândul său, a întâmpinat mari dificultăți cu Aprilia și va pleca de pe locul 18 atât în sprintul de sâmbătă (ora 16:00), cât și în Marele Premiu de duminică (ora 15:00).