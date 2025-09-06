Cercetători francezi: COVID-19 provoacă complicații vasculare pe termen lung, mai ales în cazul femeilor

COVID-19 accelerează îmbătrânirea sistemului vascular, în special în cazul femeilor, trage un semnal de alarmă publicația maghiară Qubit, care citează. „Deși COVID-19 nu a mai reprezentat oficial un pericol masiv pentru omenire după anul 2023, complicațiile și mutațiile cauzate de pandemie sunt prezente”, mai arată sursa citată. Informațiile sunt preluate din newsletterul săptămânal SCIENCE+ IN BRIEF transmis de Free Press for Eastern Europe.

Qubit a citat o cercetare publicată în The New Scientist. Rosa Maria Bruno, cercetătoare la Université Paris Cité din Franța și echipa sa au efectuat cercetări între septembrie 2020 și februarie 2022, la care au participat 2.390 de persoane. Studiul privind complicațiile vasculare cauzate de COVID-19 a inclus persoane cu o vârstă medie de 50 de ani din 16 țări. De asemenea, s-a confirmat că unii participanți aveau infecție cu SARS-CoV-2, în timp ce rezultatul testelor celorlalți a fost negativ de fiecare dată.

„La femeile tratate în unități de terapie intensivă ca urmare a bolii provocate de virus, vârsta vaselor de sânge era cu 7,5 ani mai mare comparativ cu cea a organismului în stare optimă. În cazul bărbaților însă, nu a fost observată nicio schimbare semnificativă. Potrivit oamenilor de știință, sistemul imunitar al femeilor reacționează mai puternic la infecțiile cu coronavirus, astfel încât acestea sunt mai puțin capabile să reducă rata răspunsului lor imunitar după recuperare”, au informat aceștia. Desigur, sunt necesare cercetări suplimentare pentru a confirma sau infirma această teorie.