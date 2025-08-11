Alertă în Bulgaria: Un incendiu de vegetație amenință locuințe în regiunea Burgas
Un incendiu de vegetație în regiunea bulgară Burgas, municipalitatea Sungurlare, s-a intensificat din nou, amenințând satul Skala și determinând evacuarea locuitorilor, notează Novinite.
Pompierii, autoritățile locale și voluntarii lucrează la limitarea focului, sprijiniți de un elicopter american Black Hawk. Guvernatorul regional din Burgas a activat sistemul BG-ALERT, avertizând locuitorii cu privire la apropierea incendiului și îndemnându-i să rămână calmi și să urmeze instrucțiunile. Din cauza fumului dens, drumul Chubra–Slavyantsi–Skala a fost închis.
Locuitorii evacuați sunt transportați în satul Slavyantsi, unde echipe de la Crucea Roșie Bulgară le oferă asistență. Prezența poliției a fost sporită pentru a sprijini procesul de evacuare. Potrivit guvernatorului Vladimir Krumov, vânturile puternice au contribuit la extinderea incendiului. Starea de urgență în municipalitate rămâne în vigoare, eforturile de stingere a incendiului fiind în a patra zi consecutivă.
