Alcaraz pierde aproape jumătate din suma uriașă primită pentru câștigarea US Open…

Carlos Alcaraz, dublu campion la All England Club.
Carlos Alcaraz / Sursa foto: Paul Zimmer / Carlos Alcaraz / Sursa foto: imago sportfotodienst / Profimedia

Alcaraz pierde aproape jumătate din suma uriașă primită pentru câștigarea US Open 2025

8 Sep

Carlos Alcaraz a triumfat la US Open 2025, după o finală în care l-a dominat pe Jannik Sinner, marele rival, scor 6-2, 3-6, 6-1, 6-4. Ibericul a primit din partea organizatorilor un premiu uriaș: 3,7 milioane de lire sterline. Noul lider ATP va rămâne însă fără aproape jumătate din sumă, transmite mirror.co.uk.

În vârstă de 22 de ani, Carlos a ajuns la 6 titluri de Grand Slam, performanța sa fiind una impresionantă: are până la acest moment al carierei mai multe titluri majore câștigate decât aveau membrii BIG 3 la aceeași vârstă cu Alcaraz.

Rezumatul finalei US Open 2025 dintre Alcaraz și Sinner

De ce Alcaraz rămâne fără aproape jumătate din banii câștigați după US Open 2025

Premiul de la US Open este unul record în ceea ce privește turneele de Grand Slam, dar Carlos va rămâne fără aproape jumătate din sumă.

Conform legislației americane, sportivii sunt impozitați pe veniturile obținute pe teritoriul SUA.

Astfel, Alcaraz intră în cea mai mare tranșă de impozitare federală: el plătește 37% din suma totală, adică i se vor reține aproximativ 1,37 milioane de lire sterline.

Mai mult decât atât, jucătorul ar putea fi taxat suplimentar și de statul New York: rata maximă pentru câștigurile mari este de 9,65%. Într-un asemenea scenariu, Alcaraz ar rămâne cu aproximativ două milioane de lire sterline din cecul inițial: adică pierde din cauza taxelor aproape jumătate din sumă.

Nu trebuie uitat faptul că jucătorul mai are de plătit: managerul, antrenorii, fizioterapeutul, cazarea și deplasarea.

Vestea bună pentru Carlos: tratatul fiscal existent între Spania și SUA îl protejează de dubla impozitare, astfel încât nu va fi taxat din nou și de către țara natală.

Grație victorie de luni noaptea de pe Arthur Ashe, Carlos Alcaraz a ajuns la peste 11,5 milioane de lire sterline câștigate doar în actualul sezon competițional. Totalul în carieră este de aproape 40 de milioane de lire sterline.

Lider detașat se menține Novak Djokovic: a câștigat în carieră peste 140 de milioane de lire sterline.

