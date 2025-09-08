G4Media.ro
Carlos Alcaraz este noul campion al US Open și se întoarce în…

carlos alcatraz sinner us open 2025
sursa foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Carlos Alcaraz este noul campion al US Open și se întoarce în fruntea clasamentului mondial, după victoria în fața lui Sinner

8 Sep

Jucătorul spaniol de tenis Carlos Alcaraz a câştigat duminică seara, la New York, turneul de Grand Slam US Open, după ce a dispus în finală de favoritul numărul unu, italianul Jannik Sinner, transmite News.ro.

Pe arena Arthur Ashe, deţinătorul titlului la US Open, italianul Jannik Sinner (24 de ani, locul 1 ATP) a fost dominat şi a cedat primul set în faţa spaniolului Carlos Alcaraz (22 de ani, locul 2 ATP), dar a revenit în actul secund şi a egalat situaţia. În continuare însă Alcaraz nu a mai cedat iniţiativa şi a câştigat ultimele două seturi, impunându-se după un meci de două ore şi 44 de minute, în patru seturi, 6-2, 3-6, 6-1, 6-4.

Pentru Carlos Alcaraz, care a mai câştigat US Open în 2022, este al şaselea turneu de Gand Slam din palmares. Ca urmare a succesului de duminică, Alcaraz îl detronează pe Sinner în clasamentul ATP.

Jannik Sinner rămâne cu patru turnee de Grand Slam câştigate în carieră.

