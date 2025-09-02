Aeroportul Internaţional „Avram Iancu” din Cluj elimină restricţiile de volum pentru recipientele cu lichide din bagajele de mână

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Aeroportul Internaţional „Avram Iancu” din Cluj-Napoca anunţă că elimină restricţiile de volum pentru recipientele cu lichide din bagajele de mână şi că este primul aeroport din ţară care aplică această măsură, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

„Aeroportul Internaţional Avram Iancu Cluj, regie autonomă aflată în subordinea Consiliului Judeţean Cluj, devine primul din România care ridică restricţiile privind transportul lichidelor în bagajele de mână ale pasagerilor. Începând cu data de 03 septembrie 2025 vor fi eliminate restricţiile privind limitarea la 100 de ml a recipientelor pentru lichide, aerosoli şi geluri transportate în bagajele de mână la Aeroportul Internaţional Cluj. Pasagerii vor putea transporta în bagajul de cabină recipiente individuale cu un volum de maxim 2 litri”, se arată într-un comunicat trimis marţi de aeroportul clujean.

Potrivit sursei citate, această decizie a fost posibilă ca urmare a măsurilor implementate de Aeroportul Internaţional Cluj în colaborare cu Brigada Antiteroristă din cadrul S.R.I. şi cu producătorul echipamentelor achiziţionate de aeroport.

„Aeroportul Internaţional Cluj reprezintă unul dintre cele mai importante obiective strategice ale Judeţului Cluj, iar scopul nostru este de a oferi pasagerilor facilităţi şi servicii de cea mai bună calitate, astfel încât călătoria acestora să fie o experienţă nu doar plăcută, ci şi facilă şi sigură. Ridicarea restricţiilor privind cantitatea de lichide ce poate fi transportată la bordul aeronavelor este o măsură aşteptată de pasageri. Adoptând aceste măsuri, dovedim încă o dată că Aeroportul Internaţional Cluj rămâne un model de bune practici în ceea ce priveşte dezvoltarea infrastructurii, siguranţa şi securitatea pasagerilor”, a declarat, citat în comunicat, preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, Alin Tişe.

Conform sursei citate, Aeroportul Internaţional „Avram Iancu” Cluj este primul aeroport regional al ţării, cu un trafic de peste 3,2 milioane de pasageri înregistrat în anul 2024, iar pentru 2025, estimările arată că traficul va ajunge la 3,4 milioane.

„Ne bucurăm că putem să venim cu veşti bune pentru pasagerii noştri, care nu vor mai fi nevoiţi să scoată lichidele la controlul de securitate şi vor putea transporta lichide în recipiente de 2 litri. Au fost reactualizate softurile echipamentelor la noile standarde privind detecţia explozibililor din lichide şi a fost reconfigurat sistemul echipamentelor conform cerinţelor Comisiei Europene. Odată cu ridicarea restricţiilor, timpul de procesare a pasagerilor va scădea”, a declarat, citat în comunicat, directorul general al aeroportului clujean, David Ciceo.