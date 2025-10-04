G4Media.ro
Aeroportul din München a fost închis a doua noapte consecutiv, după o…

aeroport munchen, germania, avioane
sursa foto: © Solariso83 | Dreamstime.com

Aeroportul din München a fost închis a doua noapte consecutiv, după o nouă alertă cu drone

Aeroportul din München a fost închis pentru a doua noapte consecutiv, vineri, în urma unei noi alerte cu drone, Berlinul denunţând „ameninţarea pe care o reprezintă acestea pentru securitatea ţării”, relatează AFP, citată de Agerpres.

Aceste tipuri de incidente sunt în creştere în Europa, membrii UE suspectând Rusia că se află în spatele acestor survoluri ale unor zone sensibile.

În urma unui prim incident din noaptea precedentă, Serviciul german de siguranţă a aeriană (DFS) a „redus şi suspendat preventiv operaţiunile de zbor pe aeroportul din München până la o nouă notificare din cauza observării neconfirmate de drone” în acest stadiu, a declarat aeroportul bavarez pe site-ul său web.

Al doilea cel mai aglomerat aeroport din Germania, aeroportul din München, este cel mai important din UE care este obligat să-şi suspende operaţiunile, în urma unor incidente similare la Copenhaga şi Oslo.

Mai multe ţări, între care România, care a suferit de asemenea o încălcare a spaţiului aerian, precum şi Estonia, ţară la graniţa cu Rusia unde NATO a interceptat trei avioane de vânătoare ruseşti luna trecută, au acuzat Moscova de aceste survoluri cu drone.

