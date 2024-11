Acuzat că s-a declarat fericit că scapă de Lewis Hamilton, șeful Mercedes spune că declarația i-a fost scoasă din context

După 12 ani de colaborare, Lewis Hamilton va pleca de la Mercedes, echipă alături de care a cucerit șase titluri mondiale în Formula 1. Acuzat că s-a declarat fericit de această mutare, Toto Wolff (șeful Mercedes) se apără și spune că declarația i-a fost scoasă cumva din context.

Înainte de Marele Premiu din Las Vegas, Toto Wolff a declarat, printre altele, că este fericit de faptul că a evitat momentul în care ar fi trebuit să-i spună celui mai important pilot al sportulului mondial că își dorește încheierea colaborării.

Acest lucru s-ar fi întâmplat mai devreme sau mai târziu, ținând cont de faptul că „toți avem un termen de valabilitate” și că pilotul britanic are totuși 39 de ani.

Acest lucru nu s-a întâmplat pentru că Lewis a decis să plece la Ferrari începând cu sezonul 2025.

Acuzat că practic s-a declarat fericit de faptul că Hamilton va pleca singur de la Mercedes, Toto Wolff se apără și spune că declarația i-a fost scoasă din context.

„Credem că toată lumea are un termen de valabilitate”, a spus Wolff, iar mai apoi a încercat să explice declarația.

„Ceea ce am vrut să spun este că noi toți îmbătrânim, fie că este vorba de a fi într-o mașină sau pe un teren sau ca manager sau antreprenor. El (n.r. Hamilton) este diferit față de când avea 20 de ani, asta e clar. Experiența și talentul lui de curse sunt însă extraordinare.

Cred că vedem că Lewis este acolo atunci când mașina este potrivită, iar noi nu am fost capabili să îi oferim acel monopost pentru ca el să performeze cel mai bine. Și aceasta este o frustrare pe care o avem în egală măsură în echipă și pentru el însuși”, a conchis Toto Wolff.

Hamilton mai are trei Grand Prix-uri în care va concura pentru Mercedes, iar începând cu sezonul viitor va îmbrăca combinezonul roșu al celor de la Scuderia Ferrari.

#F1 | Toto Wolff says his “shelf life” comments about Lewis Hamilton were not to say that Hamilton is no longer at his best:

“What I was referring to is that, all of us, we age, whether it is in being in a car or on a pitch or as a manager or an entrepreneur. And this is what… pic.twitter.com/ilYo9zAfgI

— deni (@fiagirly) November 19, 2024