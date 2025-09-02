Activitatea manufacturieră americană continuă să se contracte în luna august
Activitatea manufacturieră americană s-a contractat pentru a șasea lună consecutivă în august, arată sondajul lunar al Institute for Supply Management (ISM) publicat marți și citat de agenția Reuters.
Indicele ISM manufacturier a crescut la 48,7 față de 48,0 în luna precedentă.
Economiștii chestionați de Reuters se așteptau, în medie, la o valoare de 49,0.
Pragul de 50 separă creșterea de contracția activității.
Subindicele comenzilor noi a crescut la 51,4 în august, de la 47,1 în iulie, în timp ce indicele prețurilor plătite de producători a scăzut la 63,7, de la 64,8 în luna precedentă, în timp ce analiștii se așteptau la o creștere la 65,3.
