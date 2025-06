Abandon de marcă în Turul Elveției la ciclism: Geraint Thomas se retrage după o căzătură

Geraint Thomas a fost nevoit să se retragă din Turul Elveției la ciclism, rutierul britanic luând această decizie după ce a suferit o căzătură în timpul etapei de marți.

Decizia vine ca o măsură de precauție în perspectiva participării la Turul Franței, principalul obiectiv al sezonului pentru sportivul britanic.

În vârstă de 39 de ani, Geraint a câștigat Turul Franței la ediția din 2018, iar în acest an va participa la prestigioasa competiție pentru ultima dată.

„În urma unui accident în timpul etapei a treia a #TourdeSuisse, @GeraintThomas86 nu va lua startul miercuri ca măsură de precauție”, a transmis echipa britanică pe platforma X.

„În primul minut abia mi-am putut îndoi genunchiul. Dar după ce m-am urcat din nou pe bicicletă și am început să pedalez, mi s-a slăbit puțin. Totuși, încă mă doare – mușchii sunt un pic încordați. Dar, în general, este în regulă”, a declarat Thomas la finalul etapei de marți.

„Scopul este clar să fiu în formă pentru Tur, așa că nu prea are sens să continui aici, mai ales când nu sunt nicăieri în clasamentul general”, a conchis Thomas.

Obiectivul rutierului celor de la INEOS Grenadiers este să bifeze o ultimă participare onorabilă în Le Tour înainte de a pune capăt unei cariere de peste 15 ani la cel mai înalt nivel.

