„Căzăturile lasă cicatrici pe viață” – Confesiune rară despre ciclism: Frica i-a schimbat viața sprinterului Nacer Bouhanni

Nacer Bouhanni a spus stop carierei din cliclismul profesionist după 70 de victorii și o prezență constantă de 13 ani în plutonul de elită. S-a oprit pentru că frica devenise mai puternică decât pasiunea.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Fostul campion francez a rupt tăcerea despre traumele acumulate în documentarul Crash – Peloton sous tension, difuzat de L’Équipe.

„Când îți pui întrebarea: «Dacă mă duc acolo, voi cădea?», înseamnă că nu mai ai ce căuta într-un sprint. În capul meu erau doar căzături, riscuri, spaimă. Am devenit o umbră a mea”, transmite cu tristețe în glas Nacer.

În vârstă de 34 de ani, Nacer Bouhanni povestește cu teamă una dintre cele mai importante căzături suferite în carieră.

Totul s-a petrecut cu ocazia Turului Turciei din 2022, în momentul în care un bărbat mergea pe șosea și nu a observat plutonul venind.

Mai mulți cicliști, inclusiv Bouhanni, nu au putut evita impactul (viteza era una considerabilă), iar căzătura a fost una dureroasă: fractură a primei vertebre cervicale.

„Trebuie să fi fost al 10-lea sau al 15-lea în pluton. Eram toți roată la roată și, în ultimul moment, a fost ca o barieră umană. Doi oameni erau pe drum”, povestește Nacer.

„Am căzut și am văzut imediat că era grav. Nu puteam să-mi las capul să plece fără să-l țin. Eram în pericol de paralizie. M-am prăbușit. Mi-am sunat familia. Pentru mine, ciclismul a luat sfârșit”, transmite Bouhanni.

A revenit în ciclismul profesionist de-abia în ianuarie 2023, dar s-a retras la sfârșitul sezonului pentru că „devenise doar o umbră” din cauza fricii.

Decizia retragerii a venit firesc, mai ales că Nacer era dominat de teamă în aproape tot ceea ce avea legătură cu ciclismul profesionist.

„Mă gândeam prea mult. Dar în sprint nu ai voie să gândești. Când o faci, e prea târziu.

Ciclismul e cel mai periculos sport din lume. Nu doar pentru căzături. Ci pentru că te rupe în interior. Te obligă să-ți ignori frica. Până nu mai poți”, mărturisește Bouhanni, citat de cyclingnews.com.

Nacer se alătură unui cor tot mai mare de voci din pluton care cer reguli mai clare și recunoașterea sănătății mintale ca prioritate în ciclism, dar și în sportul de performanță în general.

Nacer a decis să spună adio după Roue Tourangelle, ultima sa victorie. A plecat cu fruntea sus, dar cu sufletul plin de răni invizibile.

Nacer Bouhanni a concurat pentru FDJ, Cofidis și Arkéa. El a acumulat 70 de victorii ca profesionist, inclusiv șase etape în Giro d’Italia și Vuelta, plus titlul național francez pe șosea în 2012.

‘The most dangerous sport in the world’ – Nacer Bouhanni reveals trauma and fear of crashing during his racing career https://t.co/FhKiCnmAg1

— Cyclingnews (@Cyclingnewsfeed) June 17, 2025