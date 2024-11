A murit muzicianul Gabriel Cotabiță / Tot azi s-a stins din viață și folkistul Marius Bațu

Muzicianul Gabrieal Cotabiță (69 de ani) a murit, transmite Antena 3. Apropiații susțin că în urmă cu o săptămână, pe data de 11, a suferit un accident vascular cerebral masiv. Informația a fost confirmată de compozitorul Ionel Tudor. Mai mulți muzicieni au transmis mesaje de condoleanțe pe Facebook.

”Ai plecat, Gabi, si ai lasat muzica pop romaneasca fara una dintre cele mai mari si mai personale voci! Am fost nu doar colaboratori ci si prieteni din tinerete! Am lansat impreuna piese care au bucurat generatii de ascultatori („Noapte albastra”, „Te rog, domnisoara, nu pleca”, „Si va mai trece-o noapte”, „Viata e un cazino”, „Sa nu ne spunem adio”, „Poate ca da, poate ca nu” etc)! Am lansat impreuna cu Joey de Alvaré primul CD din Romania! Am facut lucruri frumoase impreuna, lucruri care nu se pot uita! Am impartit multe momente ale vietii si carierei noastre impreuna!…Te vom pastra mereu in inimile noastre! Dumnezeu sa te odihneasca in pace si lumina”, a scris compozitorul Ionel Tudor pe Facebook.

”Am vorbit de 8 noiembrie, de ziua lui, nu mi-a spus că ar fi bolnav sau ceva. Sunt teribil de impresionatș și afectată și vreau sa adresez condoleante familiei si să îi fie drumul lin acolo sus. Si să ne amintim cât mai frumos de el”, a declarat Anca Țurcașiu la Realitatea.

Tot astăzi s-a stins din viață și artistul folk Marius Bațu înainte de un concert programat la Timișoara. El se afla în turneu, azi urmând să cânte la Lugoj. A fondat grupul folk Poesis,a cantat în formațiile Pasărea Colibri și Holograf.

”O veste foarte trista in aceasta dimineata… Marius Batu ne-a parasit. Foarte bun muzician, coleg de scena si bun prieten! Drum lin!”, a scris folkistul Mircea Baniciu pe Facebook.