Drulă (USR): Vom avea alegeri pentru primărie în noiembrie, pentru că așa…

Catalin Drula, congres USR, presedinte USR
Sursa foto: Ilona Andrei / G4Media

Drulă (USR): Vom avea alegeri pentru primărie în noiembrie, pentru că așa e legal și așa e moral și democratic / Dacă PSD nu îi respectă pe bucureșteni și nu vrea să facă alegeri, poate să nu propună candidat

Cătălin Drulă, posibil candidat din partea USR la Primăria Capitalei, a declarat, luni, că vor fi organizate alegeri pentru Primăria Generală în noiembrie, „pentru că așa e legal și așa e moral și democratic”, iar „dacă PSD nu îi respectă pe bucureșteni și nu vrea să facă alegeri, poate să nu propună candidat”.

„Nu PSD decide dacă avem alegeri la București! Avem o lege pentru asta. Și e un drept democratic al oamenilor să-și aleagă primarul.

Sorin Grindeanu a spus azi că nu e musai ca Guvernul să respecte legea și că PSD nu prea are chef de alegeri. Dacă PSD nu îi respectă pe bucureșteni și nu vrea să facă alegeri, poate să nu propună candidat”, a susținut Drulă într-o postare pe Facebook.

Cătălin Drulă precizează că „anul trecut ne-a arătat exact de ce jocul cu data alegerilor duce la un dezastru de încredere. Toată lumea ar fi trebuit să-și tragă învățămintele de aici”.

„Președintele Nicușor Dan și premierul Bolojan au fost foarte clari. Vom avea alegeri pentru primărie în această toamnă, în noiembrie, pentru că așa e legal și așa e moral și democratic”, susține Drulă.

Context: Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni, despre un candidat comun PNL-USR la Capitală, că ar însemna că PSD este într-o formă de izolare în această coaliţie, şi măcar să ştie cum stau, Liderul PSD a mai spus că sunt şanse mari să se rupă coaliţia, în acest scenariu. ”Eu nu vreau să discut acum despre alegerile pe Bucureşti, având în acest moment un potenţial foarte mare de a arunca în aer scena politică”, a adăugat el, citat de News.ro. Detalii aici.

Tags: ,
