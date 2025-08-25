SURSE Daniel Băluță le-a transmis liderilor PSD că nu este oportună organizarea de alegeri pentru Primăria București în noiembrie

Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a declarat luni în ședința conducerii PSD că organizarea alegerilor locale în luna noiembrie nu este o decizie potrivită, în condițiile în care preocupările majore ale românilor sunt legate de costul vieții, potrivit informațiilor G4Media.

”Nu este oportun să organizăm în noiembrie alegeri în București. Preocupările pe care le au românii acum sunt legate de creșterea costurilor de trai, creșterea costurilor de transport în comun. De aceea, PSD este preocupat de Pachetul de relansare economică”, a declarat Băluță, potrivit surselor citate.

De notat că Băluță, primar în funcție al Sectorului 4, e dat favorit în alegeri de un sondaj comandat de PNL.

El a amintit și de problema moralității politice, subliniind că electoratul a sancționat deja astfel de situații în trecut:

„Este o problemă de moralitate pe care românii deja au sancționat-o la vot. Să ne amintim de alegerile europarlamentare din 2024, când PSD a candidat la comun cu PNL. Când unora le convine să fim în blocul european, e bine, și altă dată nu le convine și mergem la vot individual, candidăm unii împotriva celorlalți!”

În opinia lui Băluță, campania electorală din Capitală va fi extrem de vizibilă și se va suprapune peste acțiunile de protest deja anunțate: „Campania din București va fi foarte vizibilă și să nu uităm că va avea loc în contextul acțiunilor de protest din stradă.”

Deși sondajele arată PSD pe primul loc, edilul Sectorului 4 afirmă că partidul nu susține organizarea alegerilor acum:

„Chiar dacă PSD este pe primul loc în sondaje, noi nu considerăm oportun să se organizeze acum: alegerile le facem pentru oameni, nu pentru partide”.

Reamintim că liderii USR susțin puternic organizarea alegerilor la București în noiembrie. Candidatul potențial al partidului, Cătălin Drulă, a primit și susținerea publică a președintelui Nicușor Dan.

Primăria Capitalei este acum condusă interimar de Stelian Bujduveanu (PNL), după ce fostul primar, Nicușor Dan, a devenit președintele României în luna mai.