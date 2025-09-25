G4Media.ro
A încetat din viaţă Cardinalul Lucian Mureşan, Arhiepiscop Major al Bisericii Greco-Catolice

Cardinalul Lucian Mureşan, Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, şi Mitropolit al Arhieparhiei de Alba Iulia şi Făgăraş, a încetat din viaţă, joi, la vârsta de 94 de ani, transmite Agerpres.

„Cu regret şi durere în suflet, dar întăriţi de speranţă în mila şi mângâierea care vin de la Dumnezeu, anunţăm că Preafericitul Părinte Lucian Cardinal Mureşan (…) a trecut la Domnul. Toţi cei care l-au cunoscut pe Preafericitul Părinte Cardinal Lucian, episcopi, preoţi, persoane consacrate şi credincioşi, înalţă rugăciuni pentru odihna sufletului blândului slujitor al Domnului, cu credinţă în Mântuitorul nostru Isus Cristos, Cel Înviat a treia zi”, a transmis Arhieparhia de Alba Iulia şi Făgăraş, într-un comunicat de presă.

Detaliile legate de funeraliile Cardinalului Lucian Mureşan vor fi comunicate ulterior. 

