A fost depășit termenul de instalare a stațiilor de desalinizare din Mureș / Târnava Mică are depășiri de până la 90% a concentrației de sare, iar populația primește apă potabilă îmbuteliată

Procedurile de punere în funcțiune a stațiilor de desalinizare pentru asigurarea apei potabile în zona Suplac și Fântânele sunt întârziate din cauza problemelor legate de amplasament sau a lucrărilor electrice, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Târgu Mureș.

În 11 septembrie au fost semnate contractele de execuție pentru cele trei stații de desalinizare din Mureș, inclusiv pentru Târnăveni, iar termenele de execuție erau de 45, respectiv 50 de zile, adică vor fi depășite.

Compania Aquaserv administrează achiziția celor două stații mici de la Fântânele și Suplac pentru care Guvernul a alocat 3,3 milioane de lei, spune directorul Aquaserv Târgu Mureș, Sipos Levente.

”Termenul normal de la semnarea contractului, deci cel de punere în funcțiune, era cred 11 sau 14 noiembrie. La Fântânele se va depăși cu vreo 5-6 zile din cauza unor lucrări la partea electrică iar la Suplac o să fie o depășire de circa 3 săptămâni”, spune directorul.

Stația de desalinizare de la Târnăveni costă 15 milioane de lei și va asigura un debit de 6.000 de mc pe zi. Lucrările de aici sunt în grafic, declară primarul Sorin Megheșan. ”Lucrările sunt în termen. Sper ca cel târziu la sfârșitul lunii, stația să intre în probe. Toată infrastructura e pregătită și se mai lucrează doar la echiparea acelor containere că, de fapt, sunt trei containere care vor fi montate în paralel, unul lângă celălalt, și vor fi conectate la rețeaua electrică, de canalizare și uzina de apă. Noi vom putea asigura maximum necesar pe care l-am putut estima, adică 6.000 mc în 24 de ore deci 250 mc pe oră”, asigură primarul Sorin Megheșan.

Autoritățile statului încă nu au luat o decizie privind aducțiunea de apă din Mureș sau Bezid, aceasta fiind soluția pe termen lung pentru a asigura necesarul de apă potabilă pentru cei aproximativ 45.000 de locuitori din zona afectată.

Stațiile de desalinizare sunt doar o soluție pe termen scurt, din cauza costurilor cel puțin duble la energia electrică.

Termenul stabilit de Guvern de 30 de zile a fost depășit cu patru luni, dar săptămâna viitoare va avea loc o videoconferință pe această temă, explică directorul Aquaserv Târgu Mureș, Sipos Levente.

”Nu vreau să zic încă dacă avem sau nu avem noutăți… Informația de astăzi este că vom avea o discuție la începutul săptămânii viitoare pe această temă, o discuție interministerială, din câte am înțeles. Ăsta deja este un pas pentru că e prima informație pe care am primit-o de când s-a dat acel termen faimos deja de 30 de zile pentru evaluarea soluțiilor pe termen lung de către Ministerul Mediului”, transmite Sipos.

La această dată, Târnava Mică are, în continuare, depășiri de până la 90% a concentrației de cloruri, iar populația din toate zonele afectate primește, în continuare, apă potabilă îmbuteliată sau în recipiente puse la dispoziție de Aquaserv prin intermediul autorităților locale și ISU.

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Mureş a decis, pe 30 octombrie, prelungirea stării de alertă cu încă 30 de zile în municipiul Târnăveni şi în comunele Adămuş, Băgaciu, Fântânele şi Găneşti, cu satele aparţinătoare, ca urmare a poluării cu cloruri a râului Târnava Mică, după inundarea Salinei Praid, la sfârşitul lunii mai.