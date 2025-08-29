A fost aprobată înființarea Liceului Romano-Catolic Târgu Mureș / Președintele UDMR Mureș: E un moment istoric / Liceul a fost închis prin hotărâre judecătorească în 2022

Consilierii locali târgumureșeni au aprobat vineri proiectul de hotărâre privind reorganizarea rețelei școlare pentru anul școlar 2025–2026. Astfel, unitatea de învățământ preuniversitar confesional de stat – Liceul Romano-Catolic Târgu Mureș va funcționa cu personalitate juridică, în baza Ordinului Ministerului Educației și Cercetării, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Târgu Mureș.

Liceul va avea sediul principal pe strada Mihai Viteazu, iar sediul secundar în Piața Trandafirilor, transmite Primăria Târgu Mureș într-un comunicat.

A fost aprobată și reorganizarea unor unități școlare. Astfel, Liceul Tehnologic „Avram Iancu” preia Liceul Tehnologic „Traian Vuia” și structurile arondate acestuia, iar Școala Gimnazială nr. 7 preia Grădinița cu Program Prelungit „Manpel” și Creșa nr. 6, ca structuri arondate fără personalitate juridică.

Adoptarea acestor hotărâri a fost necesară pentru a asigura cadrul legal de organizare și funcționare a noului an școlar, precizează sursa citată.

Aceasta înseamnă că noul an școlar va începe și aici pe 8 septembrie, cu un număr de peste 500 de elevi .

Este un moment istoric, este de părere Csibi Attila- Zoltán, președintele UDMR Mureș.

„Acesta este un moment istoric pentru locuitorii din Târgu Mureș, Transilvania și întregul Bazin Carpatic: în plus față de târg, astăzi sărbătorim și semnarea decretului de înființare a Școlii Catolice Ferenc Rákóczi II de către ministrul român al Educației”, a spus președintele CJ Mureș.

Până în prezent, elevii de la această școală, care a fost închisă prin hotărâre judecătorească în 2022, și-au continuat studiile la Liceul Farkas Bolyai.

Decretul ministerial de înființare a Liceului Teologic Romano-Catolic Ferenc Rákóczi II a fost anulat de instanță la momentul respectiv.

Școala, care funcționează din 2014, a trebuit să fie reînființată în 2018 prin decret ministerial după ce Procuratura Română Anticorupție (DNA) a constatat că înființarea sa anterioară a fost ilegală și i-a pus sub acuzare pe Zsolt Tamási, directorul școlii, și pe Ștefan Someșan fostul inspector șef al învățământului. Acțiunea penală a fost abandonată ani mai târziu. Procesele împotriva școlii au dus la închiderea acesteia, scrie Maszol.