31 de ani de la moartea lui Ayrton Senna – Mesajul marelui rival Alain Prost

Pe 1 mai 1994, Ayrton Senna își pierdea viața pe circuitul de la Imola. Unul dintre cei mai iubiți și talentanți piloți din istoria Formulei 1 murea la doar 34 de ani. Au trecut deja 31 de ani de la tragicul accident, iar Alain Prost, marele său rival, nu l-a uitat și a postat o imagine cu cei doi pe rețelele sociale.

Francezul îl comemorează pe Senna cu o imagine pe Instagram, în care el și Ayrton apar zâmbitori: „amintindu-mi”, este mesajul care însoțește postarea de joi.

Cei doi au fost coechipieri preț de două sezoane la McLaren. Titlurile câștigate, incidentele pe care le-au avut pe pistă, descalificările și duelurile epice de la Suzuka au creat o tensiune legendară între Senna și Prost.

Site-ul oficial al F1 a marcat momentul cu un mesaj simplu: „Ayrton Senna. Pentru totdeauna în inimile noastre”.

Fosta sa echipă, McLaren, a scris următoarele: „plecat, dar niciodată uitat”.

Ayrton Senna. Forever in our hearts 💚💛

We remember the three-time champion on the anniversary of his tragic passing#SennaSempre pic.twitter.com/ky0cFkIBW0

— Formula 1 (@F1) May 1, 2025