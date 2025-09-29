G4Media.ro
16 membri ai unui grup criminal din China au fost condamnaţi la…

atac cibernetic, hacker, parola, date personale, cont spart, spy spion
16 membri ai unui grup criminal din China au fost condamnaţi la moarte / Se ocupau cu frauda cibernetică, jocurile clandestine, traficul de droguri şi prostituţia

29 Sep

Justiţia chineză a condamnat luni la moarte 16 presupuşi membri ai unei bande care se ocupa cu frauda cibernetică, jocurile clandestine, traficul de droguri şi prostituţia, într-o regiune din Myanmar de lângă frontiera cu China, a anunţat televiziunea de stat chineză, informează agenția de știri AFP, citată de Agerpres.

Pedeapsa pentru cinci dintre cei 16 condamnaţi este însoţită de o suspendare pe doi ani. Tribunalul din Wenzhou (est) a mai pronunţat 11 sentinţe de închisoare pe viaţă şi alte 12 pedepse cu închisoarea de până la 24 de ani, a precizat televiziunea CCTV.

Aceste este unul dintre procesele colective cu cele mai aspre pedepse din ultimii ani. Verdictul, de primă instanţă, este susceptibil de a fi contestat în apel.

Familia Ming şi alte grupuri criminale au întreprins începând cu 2015 o multitudine de activităţi criminale, printre care crearea de numeroase centre de criminalitate cibernetică în regiunea birmană Kokang, la frontiera cu China, a mai informat CCTV pe baza unui comunicat al justiţiei.

Aceste grupuri sunt responsabile de moartea a cel puţin 14 oameni, în legătură cu activităţi de criminalitate cibernetică, printre care 10 persoane angajate cu forţa şi care au încercat să evadeze, a precizat justiţia.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

