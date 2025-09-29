16 membri ai unui grup criminal din China au fost condamnaţi la moarte / Se ocupau cu frauda cibernetică, jocurile clandestine, traficul de droguri şi prostituţia

Justiţia chineză a condamnat luni la moarte 16 presupuşi membri ai unei bande care se ocupa cu frauda cibernetică, jocurile clandestine, traficul de droguri şi prostituţia, într-o regiune din Myanmar de lângă frontiera cu China, a anunţat televiziunea de stat chineză, informează agenția de știri AFP, citată de Agerpres.

Pedeapsa pentru cinci dintre cei 16 condamnaţi este însoţită de o suspendare pe doi ani. Tribunalul din Wenzhou (est) a mai pronunţat 11 sentinţe de închisoare pe viaţă şi alte 12 pedepse cu închisoarea de până la 24 de ani, a precizat televiziunea CCTV.

Aceste este unul dintre procesele colective cu cele mai aspre pedepse din ultimii ani. Verdictul, de primă instanţă, este susceptibil de a fi contestat în apel.

Familia Ming şi alte grupuri criminale au întreprins începând cu 2015 o multitudine de activităţi criminale, printre care crearea de numeroase centre de criminalitate cibernetică în regiunea birmană Kokang, la frontiera cu China, a mai informat CCTV pe baza unui comunicat al justiţiei.

Aceste grupuri sunt responsabile de moartea a cel puţin 14 oameni, în legătură cu activităţi de criminalitate cibernetică, printre care 10 persoane angajate cu forţa şi care au încercat să evadeze, a precizat justiţia.