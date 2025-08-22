12 poliţişti ucişi în Columbia, într-un atac în regiunea Medellin / Șase civili au fost ucişi şi alte zeci au fost răniţi într-un atentat cu camion-capcană

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Cel puţin 12 poliţişti au murit joi în atacuri comise de o facţiune disidentă a gherilei FARC în nord-vestul Columbiei, a anunţat Andrés Julián Rendón, guvernatorul regiunii Antioquia, unde se află regiunea Medellin, potrivit unui nou bilanţ, relatează AFP, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Totodată, şase civili au fost ucişi şi alte zeci au fost răniţi într-un atentat cu camion-capcană la Cali (sud-vest), comis de un grup separat, crescând la 18 numărul total de morţi în atacurile care au avut loc joi în Columbia.

Primarul Alejandro Eder a denunţat un „atac narcoterorist” şi a cerut o „militarizare” a oraşului.

Columbia se confruntă cu cea mai gravă criză de securitate din ultimul deceniu, fiind principala sursă de cocaină din lume. Preşedintele Gustavo Petro a fost ales în 2022 după ce a promis că va încerca să dezamorseze conflictele armate din ţară printr-un dialog cu toate grupările – gherile, paramilitari şi narcotraficanţi. Anul acesta, armata a bombardat de mai multe ori situri ale celui mai mare cartel de traficanţi, Clan del Golfo.