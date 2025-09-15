G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Rivalitate dusă dincolo de teren – Un angajat al barului de pe…

Minge de fotbal.
Minge de fotbal / Sursa foto: Adrian Ilincescu / G4Media.ro

Rivalitate dusă dincolo de teren – Un angajat al barului de pe Etihad a fost demis pentru că purta un tricou cu rivala Manchester United la derby-ul orașului

Sportz15 Sep 0 comentarii

Duminică, la derby-ul dintre Manchester City și Manchester United (3-0), scena surprinzătoare nu s-a petrecut doar pe teren, ci și în tribunele Etihad Stadium. Un angajat al punctelor de alimentație a fost surprins purtând tricoul lui United, rivalul direct al gazdelor, transmite L’Equipe.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Imaginea a făcut rapid înconjurul rețelelor sociale și a stârnit furia fanilor „Cetățenilor”, care au cerut explicații clubului. Răspunsul oficial a venit prompt, chiar înainte de startul partidei: „Mulțumim că ne-ați informat. Confirmăm că această persoană a fost demisă din funcție”, a transmis contul oficial al lui Manchester City pe X.

Între timp, băieții lui Pep Guardiola s-au ocupat de partea sportivă, dominând fără emoții derby-ul grație golului lui Phil Foden și a unei „duble” semnate Erling Haaland, punând capăt unei serii de trei meciuri consecutive fără victorie pe teren propriu în fața rivalilor din oraș.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.