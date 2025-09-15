Rivalitate dusă dincolo de teren – Un angajat al barului de pe Etihad a fost demis pentru că purta un tricou cu rivala Manchester United la derby-ul orașului

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Duminică, la derby-ul dintre Manchester City și Manchester United (3-0), scena surprinzătoare nu s-a petrecut doar pe teren, ci și în tribunele Etihad Stadium. Un angajat al punctelor de alimentație a fost surprins purtând tricoul lui United, rivalul direct al gazdelor, transmite L’Equipe.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Imaginea a făcut rapid înconjurul rețelelor sociale și a stârnit furia fanilor „Cetățenilor”, care au cerut explicații clubului. Răspunsul oficial a venit prompt, chiar înainte de startul partidei: „Mulțumim că ne-ați informat. Confirmăm că această persoană a fost demisă din funcție”, a transmis contul oficial al lui Manchester City pe X.

Între timp, băieții lui Pep Guardiola s-au ocupat de partea sportivă, dominând fără emoții derby-ul grație golului lui Phil Foden și a unei „duble” semnate Erling Haaland, punând capăt unei serii de trei meciuri consecutive fără victorie pe teren propriu în fața rivalilor din oraș.

🍺👀 Man City barman serving drinks in Man Utd shirt sparks outrage before club take actionhttps://t.co/EGOzOm5vfQ pic.twitter.com/OU26yFJ3cX — Mirror Football (@MirrorFootball) September 14, 2025