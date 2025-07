Cine transmite la tv legendara cursă F1 de la Silverstone: McLaren vrea victoria „acasă”

Cursa de la Silverstone are o însemnătate aparte pentru McLaren, echipa britanică dorindu-și victoria „acasă”, în fața fanilor. Același lucru este valabil și pentru Sir Lewis Hamilton, multiplul campion mondial venind pentru prima pe legendarul circuit în calitate de pilot al Scuderiei Ferrari.

Silverstone este un simbol pentru Marele Circ, este locul în care a început totul în 1950. Este denumit „casa motorsportului britanic”.

În acest an, cursa vine într-un moment foarte bun pentru McLaren: are cel mai rapid monopost de pe grila de start, iar Lando Norris ar putea fi cel care să le aducă bucuria fanilor britanici.

Pirelli aduce la Silverstone compozițiile C1-C2-C3, aceleași precum la ediția din 2024.

Circuitul britanic este unul dur pentru pneuri: două opriri par mai probabile decât una singură.

Vremea, de asemenea, joacă un rol foarte important. Ploaia este adesea un factor esențial la Silverstone.

De urmărit pentru gazdele britanice: Lewis Hamilton, Lando Norris, George Russell.

Programul Marelui Premiu din Austria, ediția din 2025

Vineri, 4 iulie

Antrenamente 1 / 14:30 – 15:30 / Antena Play direct

Antrenamente 2/ 18:00 – 19:00 / Antena Play direct

Sâmbătă, 5 iulie

Antrenamente 3 / 13:30 – 14:30 / Antena Play direct

Calificări / 17:00 – 18:00 / Antena 3 și Antena Play direct

Duminică, 6 iulie

Cursa / ora 17:00 / Antena 1 și Antena Play direct

Historic venue ✅ Classic track ✅ Get up to speed with all the important Silverstone facts and stats ⤵️#F1 #BritishGP https://t.co/lYtiCDdaZi — Formula 1 (@F1) July 3, 2025

Circuitul de la Silverstone

Primul Grand Prix găzduit: 1950

Lungime circuit: 5.891 km

Numărul de tururi: 52

Distanță totală: 306.198 km

Cel mai rapid tur de circuit: 1:27.097 – Max Verstappen în 2020

Legendarul circuit are două zone DRS: Sistemul menit să favorizeze depășirile în Formula 1: între Abbey și Brooklands și pe Wellington Straight.

Ce a fost la Silverstone în 2024

Pole position: George Russell (Mercedes)

Cel mai rapid tur: Carlos Sainz Jr (Ferrari)

Locul 1: Lewis Hamilton (Mercedes)

Locul 2: Max Verstappen (RedBull)

Locul 3: Lando Norris (McLaren)

Cum arată clasamentul piloților din F1 înainte de cursa de la Silverstone

Oscar Piastri (McLaren) – 216 puncte Lando Norris (McLaren) – 201 Max Verstappen (RedBull) – 155 George Russell (Mercedes) – 146 Charles Leclerc (Ferrari) – 119 Lewis Hamilton (Ferrari) – 91 Kimi Antonelli (Mercedes) – 63 Alexander Albon (Williams) – 42 Esteban Ocon (Haas) – 23 Nico Hulkenberg (Kick Sauber) – 22 Isack Hadjar (Racing Bulls) – 21 Lance Stroll (Aston Martin) – 14 Fernando Alonso (Aston Martin) – 14 Carlos Sainz (Williams) – 13 Liam Lawson (Racing Bulls) – 12 Pierre Gasly (Alpine) – 11 Yuki Tsunoda (RedBull) – 10 Oliver Bearman (Haas) – 6 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) – 4 Franco Colapinto (Alpine) – 0 Jack Doohan (Alpine) – 0.

Clasament constructori

McLaren – 417 puncte Ferrari – 210 Mercedes – 209 Red Bull Racing – 162 Williams – 55 Racing Bulls – 36 Haas – 29 Aston Martin – 28 Kick Sauber – 26 Alpine – 11.

Marile Premii din sezonul 2025 al Formulei 1