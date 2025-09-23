Zona euro, indicele PMI: Activitatea economică, la maximul ultimelor 16 luni, în septembrie

Activitatea economică din zona euro a crescut în septembrie la cel mai rapid ritm din ultimele 16 luni, dar noile comenzi au stagnat după o scurtă expansiune în august, ceea ce ar putea trezi îngrijorări cu privire la caracterul durabil al redresării în blocul comunitar, arată un sondaj publicat marți și citat de agenția Reuters.

Indicele compozit preliminar al directorilor de achiziții (PMI) din zona euro, compilat de S&P Global, a înregistrat 51,2 în septembrie, a noua lună consecutivă de creștere, după 51,0 în august. Economiștii chestionați de Reuters se așteptau, în medie, la un indice de 51,1 în septembrie.

Pragul de 50 separă creșterea de contracția activității.

„Zona euro este încă pe calea creșterii. Cu toate acestea, suntem încă departe de o dinamică reală”, notează Cyrus de la Rubia, economist șef la Hamburg Commercial Bank.

Indicele care măsoară cererea compozită a noilor comenzi a scăzut de la 50,3 în august la 50,0 în septembrie.

Creșterea globală a activității a fost impulsionată de servicii, cu un indice de 51,4 în septembrie, cel mai ridicat nivel din ultimele nouă luni, după 50,5 în august. Consensul prevedea o stagnare.

Sectorul manufacturier, la rândul său, a pierdut din avânt, cu un indice de 49,5 în septembrie, față de 50,7 în august.

Nivelul global al ocupării forței de muncă a stagnat în septembrie, punând capăt unei perioade de șase luni consecutive de creare de locuri de muncă, companiile reacționând la lipsa creșterii activității.

Sectorul manufacturier a continuat să elimine locuri de muncă, în timp ce angajările în sectorul serviciilor au încetinit, ajungând la cel mai scăzut nivel din ultimele șapte luni.

Presiunile inflaționiste globale s-au atenuat în septembrie, atât la nivelul costurilor de producție, cât și al prețurilor de producție.

Costurile de producție în sectorul manufacturier au scăzut pentru prima dată în trei luni, în timp ce întreprinderile din sectorul serviciilor au raportat o încetinire a inflației, prețurile lor crescând în cel mai lent ritm din luna mai.

„Inflația costurilor în sectorul serviciilor, pe care Banca Centrală Europeană (BCE) o monitorizează îndeaproape, a încetinit ușor, dar rămâne neobișnuit de ridicată, având în vedere contextul economic fragil”, a subliniat Cyrus de la Rubia.

BCE a menținut din nou ratele dobânzilor de referință în această lună, iar un sondaj Reuters indică faptul că banca a încheiat perioada de scădere a costurilor împrumuturilor.