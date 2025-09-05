Ziua marelui meci dintre Djokovic și Alcaraz: Cine transmite la tv duelul din semifinalele US Open 2025

Cel mai așteptat meci al acestei perioade de la US Open este cel din semifinale dintre Novak Djokovic și Carlos Alcaraz. Dacă sârbul speră să bifeze o nouă finală de Grand Slam, ibericul își dorește să arate că epoca lui Nole este una deja apusă în circuitul ATP.

Novak Djokovic vs Carlos Alcaraz se va disputa vineri, 5 septembrie, și va începe la ora 22:00 (ora României). Duelul poate fi urmărit în direct pe Eurosport 1 și pe aplicația HBO Max.

„Finala din semifinale”, așa cum a numit-o presa americană, este una de maxim interest pentru fanii tenisului din lumea întreagă.

De altfel, organizatorii de la Flushing Meadows speră să doboare recordul de încasări cu meciul de cinci stele din această seară.

Cotidianul Blic (citat de Eurosport) vorbește despre faptul că nu ar mai exista în acest moment bilet mai ieftin de 1000 de dolari.

„Sunt cele mai scumpe bilete din istoria US Open”, transmite sursa citată.

Vom avea de-a face cu unul dintre ultimele dueluri la nivel înalt între doi dintre jucătorii care aparțin unor generații diferite: Nole are 38 de ani, iar Carlos 22 de ani.

Este, asemenea, una dintre ultimele tentative ale sârbului de a cuceri Grand Slam-ul cu numărul 25, ceea ce ar reprezenta un record: în prezent, Djokerul se află la egalitate cu legendara Margaret Court (australianca are însă trofee și din perioada de dinaintea Erei Open din tenis).

„Jocul în timpul zilei îți permite să termini mai devreme, să te odihnești mai mult și să ai timp suplimentar pentru a te gândi la o posibilă finală.

Noaptea, condițiile îl avantajează puțin pe Novak, pentru că pe vreme mai răcoroasă mingea sare mai puțin, ceea ce este mai potrivit pentru jocul său plat” – Juan Carlos Ferrero, antrenorul lui Alcaraz, pentru presa iberică (AS.com).

Novak Djokovic vs Carlos Alcaraz

Vârstă: 38 – 22

Locul ATP: 7 – 2

Titluri ATP în acest sezon: 1-6

Titluri în carieră: 100 – 22

Bani câștigați din premiile din tenis: $188,934,053 – $48,486,628

Djokovic: 77 de kg / 1,88 metri – Alcaraz: 74 de kg / 1,83 metri

Victorii / înfrângeri în 2025: 26/9 – 54/6

Victorii / înfrângeri în carieră: 1150 / 231 – 263 / 62

Meciuri directe: 5-3 pentru Djokovic

Rezumatul duelului dintre Djokovic și Alcaraz de la Australian Open 2025. Câștig de cauză a avut sârbul, după ce a revenit de la 0-1 la seturi.

În vârstă de 38 de ani, Djokerul îl conduce pe Alcaraz cu 5-3 în meciurile directe.

De altfel, sârbul a triumfat în ultimele două dueluri disputate contra ibericului: la Australian Open în acest an și la Jocurile Olimpice de la Paris din vara anului trecut.