VIDEO Finala feminină de la US Open 2025 se va juca între lidera WTA (Sabalenka) și finalista de la Wimbledon (Anisimova)

Aryna Sabalenka a revenit de la 0-1 la seturi și s-a calificat în finala de la US Open, ultimul Grand Slam al sezonului din tenisul de câmp. Campioană en-titre și lideră WTA, Sabalenka a trecut de Jessica Pegula, favorita gazdelor de la Flushing Meadows.

Principală favorită, Aryna a bifat victoria după un meci de două ore și șapte minute, scor 4-6, 6-3, 6-4.

În cealaltă semifinală a zilei de la New York, Amanda Anisimova (a opta favorită) a trecut după un meci maraton de aproape trei ore de Naomi Osaka.

Cap de serie 23 la US Open, Osaka a câștigat primul set (7-6(4)), dar mai apoi le-a cedat pe următoarele două, scor 6-7(3), 3-6.

Anisimova traversează cea mai bună perioadă a carierei: după finala de la Wimbledon de acum câteva săptămâni (a cedat categoric, scor 0-6, 0-6 cu Iga Swiatek) va disputa acum și ultimul act de la US Open.

Rezumatul meciului dintre Aryna Sabalenka și Jessica Pegula

Marea finală dintre Aryna Sabalenka și Amanda Anisimova va avea loc sâmbătă, 6 septembrie, de la ora 23:00 (ora României). Duelul va putea fi urmărit în direct pe Eurosport 1.

În vârstă de 24 de ani, Amanda are bilanț pozitiv în duelurile cu Aryna, scor 6-3.

Anisimova a învins-o pe Sabalenka în ultimul lor meci direct, în semifinalele de la Wimbledon de anul acesta.

Anterior, Sabalenka triumfase la Roland Garros, tot în acest sezon, în faza optimilor.