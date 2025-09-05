G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

VIDEO Finala feminină de la US Open 2025 se va juca între…

Amanda Anisimova după victorie cu Aryna Sabalenka din semifinalele Wimbledon 2025
Sursa foto: Captură video

VIDEO Finala feminină de la US Open 2025 se va juca între lidera WTA (Sabalenka) și finalista de la Wimbledon (Anisimova)

Sportz5 Sep 0 comentarii

Aryna Sabalenka a revenit de la 0-1 la seturi și s-a calificat în finala de la US Open, ultimul Grand Slam al sezonului din tenisul de câmp. Campioană en-titre și lideră WTA, Sabalenka a trecut de Jessica Pegula, favorita gazdelor de la Flushing Meadows.

Principală favorită, Aryna a bifat victoria după un meci de două ore și șapte minute, scor 4-6, 6-3, 6-4.

În cealaltă semifinală a zilei de la New York, Amanda Anisimova (a opta favorită) a trecut după un meci maraton de aproape trei ore de Naomi Osaka.

Cap de serie 23 la US Open, Osaka a câștigat primul set (7-6(4)), dar mai apoi le-a cedat pe următoarele două, scor 6-7(3), 3-6.

Anisimova traversează cea mai bună perioadă a carierei: după finala de la Wimbledon de acum câteva săptămâni (a cedat categoric, scor 0-6, 0-6 cu Iga Swiatek) va disputa acum și ultimul act de la US Open.

Rezumatul meciului dintre Aryna Sabalenka și Jessica Pegula

  • Marea finală dintre Aryna Sabalenka și Amanda Anisimova va avea loc sâmbătă, 6 septembrie, de la ora 23:00 (ora României). Duelul va putea fi urmărit în direct pe Eurosport 1.

În vârstă de 24 de ani, Amanda are bilanț pozitiv în duelurile cu Aryna, scor 6-3.

Anisimova a învins-o pe Sabalenka în ultimul lor meci direct, în semifinalele de la Wimbledon de anul acesta.

Anterior, Sabalenka triumfase la Roland Garros, tot în acest sezon, în faza optimilor.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , , , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.