Foto: Ben Curtis / AP / Profimedia

Ziarul conservator New York Post, mesaj pentru președintele SUA: Un acord de pace Trump–Putin nu are sens fără Ucraina la masa negocierilor

11 Aug

Boardul editorial al ziarului conservator New York Post, apropiat de administrația Republicană, îi cere președintelui luni american Donald Trump să se asigure că președintele ucrainean Volodimir Zelenski participă la negocierile de pace cu Rusia.

Editorialul vine în contextul în care vicepreședintele JD Vance a anunțat că se lucrează la programarea unei întâlniri trilaterale între Trump, Vladimir Putin și Zelenski.

Potrivit ziarului, Trump este „frustrat” de războiul din Ucraina, conflict pe care îl consideră tragic și pe care își dorește să îl încheie cât mai curând. După tensiuni inițiale cu Zelenski, relațiile s-au îmbunătățit, fiind semnat și un acord pentru un fond de investiții destinat reconstrucției Ucrainei. În paralel, Europa s-a angajat să plătească pentru armamentul american furnizat Kievului.

Editorialul critică decizia lui Trump de a accepta o întâlnire față în față cu Putin, vineri, în Alaska, fără ca Ucraina să fie direct implicată, avertizând că orice acord obținut astfel „nu are valoare”.

Ziarul subliniază că Rusia nu se află într-o poziție de forță, amintind pierderile uriașe ale armatei ruse – aproximativ 250.000 de soldați uciși și un milion de răniți – precum și succesele militare ale Ucrainei, inclusiv distrugerea unor bombardiere strategice ruse cu ajutorul dronelor.

„Un tratat nu poate fi impus poporului ucrainean. Chiar dacă sprijinul american s-ar diminua, europenii vor continua să ajute, pentru că știu că Putin nu poate fi de încredere”, scrie New York Post, adăugând că orice acord trebuie să includă garanții ferme pentru securitatea Ucrainei și sancțiuni automate dacă Rusia nu-și respectă angajamentele.

„Nu lăsați ca Alaska să rămână în istorie ca un mare cadou făcut Moscovei. Asigurați-vă că Ucraina are un loc la masa negocierilor, domnule președinte — este singura cale spre o pace justă și durabilă”, își încheie editorialul New York Post.

