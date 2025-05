Zelenski şi liderii europeni l-a sunat pe Donald Trump în timpul reuniunii lor de la Kiev, de unde au cerut Rusiei un armistițiu de 30 de zile

Liderii Marii Britanii, Franţei, Germaniei şi Poloniei au venit sâmbătă la Kiev şi, împreună cu preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, au avut o convorbire telefonică comună cu Donald Trump pentru a discuta despre planurile pentru un acord de pace, relatează The Guardian, transmite News.ro.

Keir Starmer, Emmanuel Macron şi Friedrich Merz au ajuns la Kiev cu acelaşi tren, sâmbătă dimineaţa, în timp ce Donald Tusk a venit cu un tren separat. Liderii s-au întâlnit cu Zelenski pentru discuţii care au avut loc în centrul Kievului.

„Toţi cei cinci lideri au avut o convorbire fructuoasă cu preşedintele Statelor Unite, axată pe eforturile de pace”, a scris ministrul ucrainean de externe Andrii Sîbiha pe X, publicând şi o fotografie a celor cinci europeni adunaţi în jurul unui telefon mobil pus pe modul difuzor.

— Andrii Sybiha (@andrii_sybiha) May 10, 2025

Ukraine and all allies are ready for a full unconditional ceasefire on land,… pic.twitter.com/MEfbtjtE4m

— Andrii Sybiha (@andrii_sybiha) May 10, 2025

„Ucraina şi toţi aliaţii săi sunt pregătiţi pentru o încetare totală şi necondiţionată a focului pe uscat, în aer şi pe mare timp de cel puţin 30 de zile, începând deja de luni”, a adăugat Sîbiha.

„Dacă Rusia este de acord şi se asigură o monitorizare eficientă, o încetare a focului durabilă şi măsuri de consolidare a încrederii, se poate deschide calea către negocieri de pace”, a punctat şeful diplomaţiei ucrainene.

Vizita simbolică la Kiev a celor patru lideri din Europa a avut loc la doar o zi după ce Vladimir Putin a găzduit o paradă militară fastuoasă în Piaţa Roşie şi chiar în momentul în care Ambasada SUA la Kiev avertizase că există informaţii despre un important atac aerian iminent asupra Ucrainei.

„Noi, liderii Franţei, Germaniei, Poloniei şi Regatului Unit, ne vom afla la Kiev în semn de solidaritate cu Ucraina împotriva invaziei barbare şi ilegale la scară largă a Rusiei”, au declarat cei patru lideri într-o declaraţie comună publicată la începutul vizitei.

Într-o conferinţă de presă care urma să aibă loc ulterior la Kiev, cei patru lideri europeni sunt aşteptaţi să reitereze apelurile pentru o încetare necondiţionată a focului pentru 30 de zile, un lucru despre care Donald Trump şi administraţia SUA au afirmat că ar putea fi primul pas către un acord de pace durabil. Ucraina a declarat că este pregătită să pună în aplicare planul, însă Rusia a refuzat până în prezent.