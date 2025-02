Zelenski răspunde ofensivei economice a lui Trump: „Eu apăr Ucraina, nu pot să vând ţara. Asta e tot”

Administraţia Trump ar fi prezentat Kievului o propunere de „afacere” care seamănă cu o „colonizare economică”, acoperind o serie de interese strategice fundamentale, cum ar fi porturile, infrastructura energetică şi resursele miniere. Ca răspuns la avansurile Statelor Unite, care râvnesc la resursele ucrainene în timp ce adoptă o poziţie conciliantă faţă de Rusia, Volodimir Zelenski a declarat că Ucraina „nu este de vânzare”, refuzând, sâmbătă, să semneze un acord propus de administraţia Trump privind resursele minerale ale ţării sale, după cum a dezvăluit publicaţia britanică The Telegraph, citată de News.ro.

Potrivit relatărilor din The Telegraph, confirmate şi de Le Monde, planul viza de fapt un acord mai amplu, care prevedea o compensaţie de 500 de miliarde de dolari pentru ajutorul de 175 de miliarde de dolari acordat de SUA începând din 2022, suma fiind valorificată prin drepturi exclusive „în perpetuitate” asupra unei serii de resurse şi infrastructuri.

„Eu apăr Ucraina, nu pot să vând ţara. Asta e tot”, a declarat preşedintele ucrainean în cadrul unei conferinţe de presă susţinute miercuri la Kiev.

Administraţia lui Donald Trump a indicat că se aşteaptă ca Kievul să îi ofere acces la 50% din mineralele strategice ale Ucrainei, ca o compensaţie pentru ajutorul militar şi economic american, fără să-şi asume în schimb un angajament clar de protecţie viitoare împotriva agresorului rus. Potrivit The Telegraph , care a publicat termenii şi condiţiile acordului prezentat Kievului, proiectul de acord includea „valoarea economică asociată resurselor Ucrainei”, inclusiv „resurse minerale, hidrocarburi (petrol şi gaze), porturi şi alte infrastructuri”, în cadrul unui contract care ar fi fost încheiat sub auspiciile legislaţiei americane din statul New York, acolo unde Trump şi-a dezvoltat imperiul financiar.

Acest proiect ar fi impus Ucrainei să plătească o parte din PIB mai mare decât despăgubirile impuse Germaniei în temeiul Tratatului de la Versailles din 1919, semnat la sfârşitul Primului Război Mondial, se arată în document.

Preşedintele Zelenski a considerat că acordul propus în forma actuală nu-i „protejează” ţara, solicitând în special „garanţii de securitate” pentru Ucraina pentru a preveni orice nouă invazie rusă după un eventual acord care să pună capăt războiului.

„Repet, suntem pregătiţi pentru un document serios. Avem nevoie de garanţii de securitate”, a spus Zelenski, acuzând partea americană că nu se angajează într-o „negociere serioasă”.

Negocierile dintre Statele Unite şi Rusia l-au ajutat pe dictatorul rus să iasă din anii de izolare, a declarat Zelenski miercuri, în timpul briefingului de presă de la Kiev. El s-a arătat convins că astfel de contacte au avut loc din cauza lipsei de informaţii obiective a noii administraţii prezidenţiale americane.