Zelenski merge miercuri în Turcia pentru a relansa negocierile de pace și schimburile de prizonieri

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei, a anunțat marți că va vizita miercuri Turcia pentru a discuta noi inițiative care să restabilească negocierile de pace cu Federația Rusă și să reia schimburile de prizonieri de război, relatează Le Figaro, potrivit MEDIAFAX.

Președintele ucrainean a confirmat marți, printr-un mesaj publicat pe platforma X că va efectua o vizită oficială în Turcia.

Vizita are ca obiectiv principal relansarea negocierilor de pace cu Rusia, aflate în impas de multe luni, precum și demararea unor noi schimburi de prizonieri de război.

„Mâine voi organiza întâlniri în Turcia. Ne pregătim să revigorăm negocierile și am dezvoltat soluții pe care le vom propune partenerilor noștri. Prioritatea principală a Ucrainei este să facem tot posibilul pentru a apropia sfârșitul războiului. De asemenea, lucrăm pentru a restabili schimburile de prizonieri de război și a aduce acasă prizonierii noștri de război”, a transmis Zelenski, marți.

Turcia, membru NATO care a menținut relații bune atât cu Rusia, cât și cu Ucraina pe parcursul conflictului, continuă să joace rolul de mediator în încercarea de a pune capăt războiului început în februarie 2022.