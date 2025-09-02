Zeci de percheziţii au avut loc în Republica Moldova într-un dosar de finanţare electorală ilegală. Viceprimarul din Comrat, capitala Găgăuziei, a fost reţinut împreună cu alte trei persoane suspectate de coruperea alegătorilor

Autorităţile din Republica Moldova au efectuat marţi zeci de percheziţii, în special în sudul ţării, într-un dosar în care există suspiciuni de corupere a alegătorilor, finanţare ilegală a partidelor politice, a grupurilor de iniţiativă şi a concurenţilor electorali, precum şi spălare de bani. Patru persoane, între care viceprimarul din Comrat, principalul oraş din Găgăuzia, au fost reţinute de ofiţerii Centrului Naţional Anticorupţie (CNA).

Irina Vlah, şefa formaţiunii „Inima Moldovei” şi fostă guvernatoare a Găgăuziei, a confirmat că percheziţiile au avut loc la unii colegi din partidul său, Inima Moldovei, care face parte dintr-un bloc electoral prorus, alături de socialişti şi comunişti. Percheziţiile au loc în condiţiile în care campania electorală pentru alegerile legislative cruciale din 28 septembrie este în plină desfăşurare, iar preşedinta Maia Sandu avertizase în privinţa unei interferenţe a Moscovei fără precedent, transmite News.ro.

Oamenii legii au efectuat 60 de percheziţii matinale la Chişinău şi la Comrat, în sudul Moldovei. Potrivit unui comunicat al poliţiei, investigaţiile au stabilit că un grup de persoane cu roluri bine stabilite ar fi acţionat în interes personal şi în beneficiul unei organizaţii criminale coordonate din afara ţării, urmărind coruperea alegătorilor în contextul alegerilor parlamentare din 2025.

CNA a anunţat că 17 persoane au statut de suspect, dintre care 13 sunt cercetate în stare de libertate, iar alte 4 au fost reţinute pentru 72 de ore: „un viceprimar al municipiului Comrat şi trei responsabili din cadrul organizaţiei teritoriale Comrat a formaţiunii în privinţa căreia au fost desfăşurate acţiuni de urmărire penală”.

Potrivit unui clip video publicat de CNA, oamenii legii au descins inclusiv la sediul partidului Inima Moldovei, condus de Irina Vlah. Formaţiunea este parte a Blocului Electoral Patriotic al Socialiştilor, Comuniştilor, Inima şi Viitorul Moldovei, scrie Ziarul de Gardă, potrivit căruia viceprimarul din Comrat reţinut este Irina Zelenskaia.

„Potrivit probatoriului administrat de CNA şi procurori, persoanele sunt bănuite că ar fi implicate în oferirea de mijloace financiare unor activişti politici pentru organizarea de activităţi cu caracter electoral. De asemenea, au fost documentate episoade de plată a salariilor în plic pentru activişti ai formaţiunii, precum şi cazuri de colectare a semnăturilor pentru susţinerea unui politician, contra plată”, se arată într-un comunicat.

Pe parcursul acestui an, suspecţii ar fi transferat, schimbat, retras şi distribuit sume de bani cu provenienţă dubioasă, utilizând aplicaţia mobilă a băncii ruse „Promsviazibank” (PSB), aflată sub sancţiuni internaţionale. O parte dintre fonduri ar fi fost transformate în numerar prin Telegram, cu ajutorul unui bot, iar în momentul descinderilor, pe conturile PSB ale suspecţilor continuau să fie efectuate tranzacţii în ruble ruseşti, prin aplicaţia „VPN Russia”, relatează TV8.

În urma percheziţiilor, oamenii legii au ridicat bani în diverse valute, telefoane mobile, laptopuri, documente bancare, carduri MIR emise de bănci din Federaţia Rusă, note scrise de mână, o armă păstrată ilegal, staţii radio, un autoturism de lux marca Tesla, precum şi alte obiecte relevante pentru anchetă.

Ancheta arată că membrii grupului ar fi primit, prin intermediul unor grupuri de pe Telegram, instrucţiuni directe din Federaţia Rusă privind distribuirea şi promovarea de conţinut video cu caracter de dezinformare pe platformele Facebook, TikTok şi Telegram.

„De dimineaţă la unii colegi din Partidul Republican INIMA MOLDOVEI au loc percheziţii. Motivul, evident, e inventat şi formal. Scopul real – încercarea de a ne intimida şi a ne discredita”, a scris pe reţelele sociale Irina Vlah, fostă guvernatoare a Găgăuziei, regiune autonomă a Republicii Moldova cu o majoritate etnică turcică, de rit ortodox şi cu o orientare prorusă.

„Puterea galbenă de la Chişinău simte o frică isterică faţă de ascensiunea Blocului Electoral Patriotic şi încearcă prin intimidări cu mascaţi, prin sancţiuni impuse de alte ţări, prin provocări din media afiliată, prin dosare fabricate să lovească în opoziţia de stânga şi să descurajeze alegătorii”, a reacţionat şi fostul preşedinte al ţării, prorusul Igor Dodon, în prezent lider al socialiştilor.