Zeci de hectare de viţă de vie au ars la Zimnicea / Focul a fost pus de o persoană rămasă neidentificată

Circa 40 de hectare de viţă de vie au ars, miercuri, la Zimnicea, intervenţia pompierilor fiind una dificilă, iar focul a fost pus de o persoană rămasă la acest moment neidentificată, a informat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Teleorman, transmite Agerpres.

„Astăzi, 27 august a.c., în intervalul orar 12:00 – 18:30, pompierii militari din cadrul Detaşamentului Zimnicea au fost solicitaţi să intervină pentru stingerea unui incendiu de vegetaţie izbucnit în aceeaşi zonă afectată şi în cursul zilei de ieri  culturile de viţă de vie aparţinând unui operator economic, situate pe raza oraşului Zimnicea. Misiunea de stingere a fost una deosebit de dificilă, din cauza mai multor factori: zona greu accesibilă autospecialelor de intervenţie, suprafaţa mare afectată, de aproximativ 40 de hectare, existenţa mai multor focare de ardere şi vântul puternic, care a favorizat extinderea flăcărilor”, a transmis ISU Teleorman.

Conform sursei citate, pe durata desfăşurării operaţiunilor, din cauza schimbării direcţiei vântului, fumul dens a acoperit, pentru o perioadă limitată de timp, carosabilul pe Drumul Naţional 51, afectând vizibilitatea şi îngreunând traficul rutier în zonă.

„În ciuda condiţiilor extrem de dificile, efortul susţinut al forţelor de intervenţie a condus la localizarea şi lichidarea incendiului, fără a fi înregistrate alte pagube materiale şi, cel mai important, fără victime”, a precizat ISU Teleorman.

La intervenţie au fost mobilizate forţe sporite ale pompierilor. S-a intervenit cu patru autospeciale de stingere cu apă de mare capacitate şi două autocisterne ale pompierilor militari. De asemenea, membrii Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Zimnicea au intervenit cu un buldoexcavator, un tractor cu plug şi o cisternă cu apă, iar doi operatori economici au sprijinit intervenţia cu două autocisterne cu apă de 30.000 de litri, respectiv 19.000 de litri.

„Ca şi în cazul incendiului de ieri, care a afectat o suprafaţă de 90 de hectare de cultură de viţă de vie, cauza probabilă a producerii evenimentului este folosirea intenţionată a unei surse de aprindere de către o persoană rămasă, până în prezent, necunoscută. Autorităţile competente au fost sesizate şi vor continua cercetările pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs incendiul”, a mai precizat ISU Teleorman.