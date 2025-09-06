Zeci de celebrități, inclusiv Donatella Versace, primatul din Milano, regizori și vedete din fashion și o mulțime de admiratori s-au adunat pentru a-i aduce un ultim omagiu lui Giorgio Armani

Donatella Versace s-a alăturat zecilor de persoane îndoliate din Milano pentru a-i aduce un ultim omagiu legendarului creator de modă Giorgio Armani, în timp ce trupul său este depus în sicriu. Miliardarul italian a murit acasă, înconjurat de familia sa, joi, la vârsta de 91 de ani.

La rândul său un nume de referință în industrie, doamna Versace, în vârstă de 70 de ani, a purtat un costum fustă închis la culoare și a lăsat un buchet de flori albe când a vizitat Teatrul Armani pentru a-i aduce un omagiu sâmbătă, unde sicriul domnului Armani zace înconjurat de lumânări, transmite Sky News.

Alți participanți notabili au inclus primarul din Milano, Giuseppe Sala, care a fost printre primii care au sosit, împreună cu regizorii de film Gabriele Salvatores și Giuseppe Tornatore, Angela Missoni; fiica regretatului designer italian Rosita Missoni; și alți designeri high-end și oameni de afaceri.

În afara teatrului, dl Sala a declarat reporterilor: „Un om de o eleganță extraordinară. Milano este plin de semne ale lui Armani. Va fi imposibil să îl uităm.”

Rândul îndoliaților se întindea de-a lungul blocului la aproximativ două ore după deschiderea teatrului, unii spunând că au călătorit timp de mai multe ore pentru a merge să își prezinte omagiile.

Printre ei s-a aflat și Annamaria Longo Dorni, din Lago Maggiore, la nord de Milano, care a purtat un sacou Armani albastru miezul nopții pentru această ocazie.

La camera de vizionare, o fotografie a designerului zâmbind și salutând a fost proiectată pe peretele din spate, împreună cu cuvintele sale de despărțire care au citit: „Marca pe care sper să o las este una de angajament, respect și grijă autentică pentru oameni și pentru realitate. Acolo începe totul cu adevărat.”

Expoziția publică va continua până duminică seara, înainte ca dl Armani să fie înmormântat luni, în urma unei funeralii private.

Alte celebrități, inclusiv Ralph Lauren, Julia Roberts, Anna Wintour și Leonardo DiCaprio au adus un omagiu prin mesaje.

Domnul Armani nu a apărut la defilările sale de la Milano pentru prima dată în iunie, pe măsură ce se recupera de la o boală necunoscută, dar a dezvăluit ulterior că „a supravegheat fiecare aspect al spectacolului de la distanță prin legătură video”.

Dintr-o declarație după moartea sa, casa sa de modă a spus că a fost „neobosit până la sfârșit,” lucrând până în ultimele sale zile.